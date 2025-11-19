Никакого покупного печенья: готовим восточную сладость «Гата» — быстрая выпечка с золотистой корочкой на натуральном тесте. Мечтаете попробовать настоящую восточную выпечку, которая тает во рту? Эта рассыпчатая гата станет жемчужиной вашей чайной церемонии! Нежное слоеное тесто и хрустящая сладкая начинка создают неповторимую гармонию вкусов. Идеально к ароматному чаю или кофе.

Для теста смешайте 400 грамм муки с 250 граммами натертого охлажденного сливочного масла. Добавьте 200 грамм сметаны с чайной ложкой соды, одно яйцо, ванильный сахар и щепотку соли. Быстро замесите тесто и уберите в холодильник. Для начинки разотрите 100 грамм масла с 250 граммами сахара и 250 граммами муки до состояния крошки. Раскатайте тесто в пласт толщиной 1,5-2 мм, смажьте белком и распределите начинку. Сверните рулет, смажьте желтком с молоком и нарежьте на кусочки наискосок, чтобы получились треугольники. Выпекайте при 170°C 20-25 минут до золотистого цвета. Дайте выпечке остыть — тогда она раскроет свой настоящий вкус!

