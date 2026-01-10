Тертая картошка, аджика и кинза. Острые лепешки по-грузински — едим с мацони и свежей зеленью

Представьте себе хрустящую золотистую лепешку с воздушными пузырьками на поверхности, внутри которой скрывается яркий, дерзкий характер. В этих лепешках тертый картофель встречается со жгучей аджикой и свежей кинзой, создавая идеальный баланс между нежным крахмальным вкусом и пикантной остротой. А традиционное мацони, подаваемое к ним, добавляет освежающую прохладную ноту, превращая простое блюдо в маленький кулинарный праздник с грузинским акцентом.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг картофеля, 2–3 ст. л. аджики (по вкусу), пучок свежей кинзы, 2–3 ст. л. муки, соль, растительное масло для жарки, мацони для подачи. Картофель очистите и натрите на мелкой терке. Хорошо отожмите лишний сок через марлю или сито. В картофельную массу добавьте аджику, мелко рубленную кинзу, муку и соль. Тщательно перемешайте до однородности. Разогрейте сковороду с достаточным количеством масла. Выкладывайте картофельную массу ложкой, формируя не очень толстые лепешки. Обжаривайте на среднем огне по 4–5 минут с каждой стороны до румяной хрустящей корочки. Готовые лепешки выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла. Подавайте горячими, обильно полив холодным мацони и посыпав дополнительной зеленью.

