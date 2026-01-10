Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 января 2026 в 12:00

Тертая картошка, аджика и кинза. Острые лепешки по-грузински — едим с мацони и свежей зеленью

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Представьте себе хрустящую золотистую лепешку с воздушными пузырьками на поверхности, внутри которой скрывается яркий, дерзкий характер. В этих лепешках тертый картофель встречается со жгучей аджикой и свежей кинзой, создавая идеальный баланс между нежным крахмальным вкусом и пикантной остротой. А традиционное мацони, подаваемое к ним, добавляет освежающую прохладную ноту, превращая простое блюдо в маленький кулинарный праздник с грузинским акцентом.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг картофеля, 2–3 ст. л. аджики (по вкусу), пучок свежей кинзы, 2–3 ст. л. муки, соль, растительное масло для жарки, мацони для подачи. Картофель очистите и натрите на мелкой терке. Хорошо отожмите лишний сок через марлю или сито. В картофельную массу добавьте аджику, мелко рубленную кинзу, муку и соль. Тщательно перемешайте до однородности. Разогрейте сковороду с достаточным количеством масла. Выкладывайте картофельную массу ложкой, формируя не очень толстые лепешки. Обжаривайте на среднем огне по 4–5 минут с каждой стороны до румяной хрустящей корочки. Готовые лепешки выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла. Подавайте горячими, обильно полив холодным мацони и посыпав дополнительной зеленью.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Турецкую аджику намазываю на багет с творожным сыром, подаю к мясу и картошке: невероятный соус покорит всех — готовьте больше
Общество
Турецкую аджику намазываю на багет с творожным сыром, подаю к мясу и картошке: невероятный соус покорит всех — готовьте больше
Курицу больше не жарю. Готовлю бедрышки по-грузински в обалденном маринаде — нужны курочка, аджика и сливки
Общество
Курицу больше не жарю. Готовлю бедрышки по-грузински в обалденном маринаде — нужны курочка, аджика и сливки
Забудьте про омлет и драники! Жарю капустный пирог с морковью. С одной стороны хрустящий, внутри — как запеканка
Общество
Забудьте про омлет и драники! Жарю капустный пирог с морковью. С одной стороны хрустящий, внутри — как запеканка
Никаких больше драников. Готовлю норвежские лефсе — тончайшие картофельные лепешки на сковороде. Мягкие, как блинчики, и за 7 минут
Общество
Никаких больше драников. Готовлю норвежские лефсе — тончайшие картофельные лепешки на сковороде. Мягкие, как блинчики, и за 7 минут
Ароматнее любой булочки с корицей! Яблочные «кармашки» с крошкой: два яблока, горсть муки и 20 минут
Общество
Ароматнее любой булочки с корицей! Яблочные «кармашки» с крошкой: два яблока, горсть муки и 20 минут
аджика
рецепты
кулинария
картофель
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Опубликован календарь праздничных выходных в 2026 году
Президент Колумбии сделал заявление о мировой войне
Как обмануть желудок? Сытный крем-суп без калорий
В Норвегии придумали способ защитить Гренландию от Трампа
МЧС раскрыло секрет правильного вызволения авто из снега
У россиян стали «угонять» аккаунты на «Госуслугах» под видом капремонта
Стилист рассказала о главных тенденциях зимы 2025-2026
Главный аккорд стола: «Морская жемчужина» — нежнейший пирог с секретом
Россиянам раскрыли доступный способ восстановления после праздников
«Если Стармер добьется запрета»: в США подготовят ответный удар по Британии
Королевская семья Британии: новости, в Сеть слили «обнаженку» Миддлтон?
Индонезия заблокировала чат-бот Илона Маска в соцсети X
Ситуация в аэропортах РФ 10 января: проблемы с багажом, отмены рейсов
Российским туристам объяснили, как не подцепить блох в Индии
Российские начальники признались, что не могут без «Большого брата»
Взрывы под Краснодаром, раненые белгородцы: как ВСУ атакуют РФ 10 января
ВСУ за сутки лишились свыше тысячи солдат на всех участках СВО
Микроавтобус с пассажирами влетел в грузовик на скользкой трассе
Полиция Украины мародерствовала после удара ВСУ по Красноармейску
Россия поразила объекты ВПК Украины
Дальше
Самое популярное
Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом
Общество

Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают
Общество

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают

Если завалялась баночка тунца, приготовьте этот салат «Праздничный»: скрасит скучные будни
Общество

Если завалялась баночка тунца, приготовьте этот салат «Праздничный»: скрасит скучные будни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.