Турецкую аджику мажу на багет с творожным сыром, подаю к мясу и картошке: невероятный соус покорит всех — готовьте больше. Эта аджика стала моим главным кулинарным открытием — пикантная, ароматная, с неповторимым восточным характером! Подавала к шашлыку — гости были в восторге, а теперь просят добавить и к обычному ужину. Идеально подходит к мясу, курице-гриль или просто с теплым лавашом.

Берем: помидоры — 2 шт., зеленый острый перец — 2 шт., красный сладкий перец — 1 шт., репчатый лук — 1 шт., чеснок — 2 зубчика.

Для соуса: оливковое масло — 60 мл, томатная паста — 1 ст.л., перечная паста — 1 ст.л., гранатовый соус — 2 ст.л., соль — 1 ч.л., красный молотый перец — 1 ч.л., копченый перец Isot — 1 ч.л., сумах — 1 ч.л., сушеная мята — 1 ч.л., сок целого лимона, петрушка — полпучка.

Овощи измельчаю в блендере до состояния мелкой крошки, но не пюре — важно сохранить текстуру. Обязательно откидываю массу на сито, чтобы ушла лишняя жидкость — так аджика получается насыщенной и концентрированной. Отдельно смешиваю все компоненты для соуса — оливковое масло с томатной и перечной пастой, гранатовый соус, специи и свежевыжатый лимонный сок. Соединяю овощную основу с ароматным соусом, добавляю мелко нарубленную петрушку.

Секрет: дайте аджике настояться 1-2 часа в холодильнике — тогда специи раскроются полностью, и вкус станет по-настоящему гармоничным. Хранится в герметичной банке до 5 дней, но в моем доме она никогда не залеживается!

