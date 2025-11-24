День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 16:16

Турецкую аджику мажу на багет с творожным сыром, подаю к мясу и картошке: невероятный соус покорит всех — готовьте больше

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Турецкую аджику мажу на багет с творожным сыром, подаю к мясу и картошке: невероятный соус покорит всех — готовьте больше. Эта аджика стала моим главным кулинарным открытием — пикантная, ароматная, с неповторимым восточным характером! Подавала к шашлыку — гости были в восторге, а теперь просят добавить и к обычному ужину. Идеально подходит к мясу, курице-гриль или просто с теплым лавашом.

Берем: помидоры — 2 шт., зеленый острый перец — 2 шт., красный сладкий перец — 1 шт., репчатый лук — 1 шт., чеснок — 2 зубчика.

Для соуса: оливковое масло — 60 мл, томатная паста — 1 ст.л., перечная паста — 1 ст.л., гранатовый соус — 2 ст.л., соль — 1 ч.л., красный молотый перец — 1 ч.л., копченый перец Isot — 1 ч.л., сумах — 1 ч.л., сушеная мята — 1 ч.л., сок целого лимона, петрушка — полпучка.

Овощи измельчаю в блендере до состояния мелкой крошки, но не пюре — важно сохранить текстуру. Обязательно откидываю массу на сито, чтобы ушла лишняя жидкость — так аджика получается насыщенной и концентрированной. Отдельно смешиваю все компоненты для соуса — оливковое масло с томатной и перечной пастой, гранатовый соус, специи и свежевыжатый лимонный сок. Соединяю овощную основу с ароматным соусом, добавляю мелко нарубленную петрушку.

Секрет: дайте аджике настояться 1-2 часа в холодильнике — тогда специи раскроются полностью, и вкус станет по-настоящему гармоничным. Хранится в герметичной банке до 5 дней, но в моем доме она никогда не залеживается!

Ранее мы делились рецептом, который ели все лето, осень и на Новый год тоже будем готовить. Маринованные помидоры с луком — это шедевр.

Проверено редакцией
Читайте также
Когда совсем нет времени, готовлю вкуснятину из обычных пельменей: нужны сливки, сыр и лук — просто и очень вкусно
Общество
Когда совсем нет времени, готовлю вкуснятину из обычных пельменей: нужны сливки, сыр и лук — просто и очень вкусно
Собрала все секреты идеального салата цезарь с курицей — вкусно и легко
Семья и жизнь
Собрала все секреты идеального салата цезарь с курицей — вкусно и легко
Курицу больше не жарю. Готовлю бедрышки по-грузински в обалденном маринаде — нужны курочка, аджика и сливки
Общество
Курицу больше не жарю. Готовлю бедрышки по-грузински в обалденном маринаде — нужны курочка, аджика и сливки
С этой аджикой всё будет вкусным! Аджика для шашлыка, хинкали и пиццы — просто и очень вкусно
Общество
С этой аджикой всё будет вкусным! Аджика для шашлыка, хинкали и пиццы — просто и очень вкусно
Краснодарский соус готовлю дома — добавляю яблоки для густоты и корицу для уникального аромата
Общество
Краснодарский соус готовлю дома — добавляю яблоки для густоты и корицу для уникального аромата
соус
аджика
помидоры
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вскрылась неожиданная деталь о пропавшей в Стамбуле с сыном москвичке
Пропавшую жительницу Ревды нашли
Россиянам дали советы, как бороться с обострениями сезонных болезней ЖКТ
Захарова жестко прошлась по западным СМИ из-за Украины
Собянин сообщил об уничтожении еще одного дрона на подлете к Москве
Эксперт предупредил о последствиях ограничения скидок на маркетплейсах
Раскрыто, в какой области нейросеть заменит человека
Мужчина потерял зрение из-за привычки использовать телефон ночью
В Ростехе раскрыли, в чем Россия обогнала все мировые державы
«Ледяные склепы»: экс-депутат Рады раскрыл, что ждет украинцев зимой
Таможенники передали военным запчасти к самолетам на 1,42 млрд рублей
Европейскую страну уличили в тайной помощи ВСУ
В России начали падать цены на один вид жилья
Никакой мир Европе не нужен: почему ЕС саботирует план Трампа по Украине
В КНР изобрели уникальный беспилотник
Депутат Рады объявила забастовку из-за серого кардинала Зеленского
Польский премьер обрушился с критикой на мирный план Трампа
Хирург объяснил, почему важно соблюдать диету после бариатрической операции
Стало известно, почему Тимати не спешит жениться
Бестемьянова раскрыла значение Туктамышевой в мировом фигурном катании
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут
Общество

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут

Никаких больше зраз и голубцов. Если лень готовить, делаю таваю — арабскую картофельную запеканку
Общество

Никаких больше зраз и голубцов. Если лень готовить, делаю таваю — арабскую картофельную запеканку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.