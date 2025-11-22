Ели все лето, осень и на Новый год тоже будем готовить: маринованные помидоры с луком — это шедевр. Секрет — в этом медово-соевом маринаде

Ели все лето, осень и на Новый год тоже будем готовить: маринованные помидоры с луком — это шедевр. Секрет — в этом медово-соевом маринаде. Ищете закуску, которая удивит ваших гостей ярким вкусом и ароматом? Эти помидоры, маринованные с луком и чесноком, станут настоящим открытием! Они сочетают в себе сладость меда, пикантность специй и свежесть лимонного сока. Идеальный вариант для тех, кто любит насыщенные вкусы и готов экспериментировать.

Для приготовления возьмите 1 кг плотных помидоров, нарежьте их кружочками средней толщины. Четыре луковицы нарежьте тонкими кольцами, 5 зубчиков чеснока — пластинками. В стерилизованную банку укладывайте ингредиенты слоями: сначала помидоры, затем лук с чесноком, повторяйте, пока банка не заполнится. Венчать композицию должен слой лука. Для маринада смешайте 3 столовые ложки меда, 7 столовых ложек нерафинированного растительного масла, 4 столовые ложки лимонного сока, 4–7 столовых ложек соевого соуса, соли по вкусу (учтите, что соевый соус соленый), чайную ложку сушеного базилика и чайную ложку острой паприки. Тщательно взбейте смесь до однородности и залейте ею овощи. Закройте крышкой и уберите в холодильник минимум на 12 часов — за это время овощи пропитаются и приобретут невероятный вкус!

