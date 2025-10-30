Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 15:02

С этой аджикой всё будет вкусным! Аджика для шашлыка, хинкали и пиццы — просто и очень вкусно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Есть соусы, которые просто дополняют блюдо, а есть те, что способны его преобразить, раскрыть с новой, неожиданной стороны. Именно такой и является эта универсальная аджика — настоящая магия в ложке. Она сочетает в себе яркую остроту перца, пикантную пряность чеснока и сладковатую глубину томатов. Этот соус не просто горит, он играет сложным букетом вкусов, где каждый ингредиент слышен. Всего одна капля превратит простой шашлык в кавказский пир, придаст дерзости сочным хинкали и создаст потрясающий контраст к нежной итальянской пицце. Это ваш секретный ингредиент на все случаи жизни.

Для приготовления вам понадобится 500 граммов спелых томатов, 200 граммов болгарского перца, 150 граммов острого перца чили, одна крупная головка чеснока весом около 80 граммов, 15 граммов свежей кинзы, 15 граммов соли и 10 граммов сахара. Тщательно вымойте все овощи. У перцев чили удалите плодоножки, у болгарского перца дополнительно удалите семена. Помидоры и чеснок просто очистите. Все ингредиенты, включая зелень, измельчите с помощью блендера или мясорубки до однородной, но не совсем гладкой консистенции, чтобы чувствовалась текстура. Переложите ароматную массу в сотейник, доведите до кипения и сразу же снимите с огня. Горячую аджику разлейте по стерильным банкам и закатайте. Храните в прохладном месте.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из четырех ингредиентов.

