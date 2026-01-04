Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
04 января 2026 в 08:04

Готовлю домашний песто — рецепт итальянского классического соуса всего из 6 ингредиентов за 10 минут: и к мясу, и к макарошкам

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Гениальность песто — в его простоте. Всего 6 основных ингредиентов, 10 минут — и у вас готов соус, который хранит в себе вкус солнечного лета и итальянского побережья.

50 г свежих листьев базилика мою и тщательно просушиваю. В ступке или чаше блендера измельчаю 30 г обжаренных кедровых орехов до состояния крошки. Добавляю базилик и продолжаю измельчать, пока не получится однородная паста.

Вливаю 100 мл оливкового масла первого отжима, добавляю 50 г тертого пармезана, 1 измельченный зубчик чеснока и щепотку морской соли. Если использую блендер, взбиваю импульсами несколько секунд, чтобы сохранить текстуру. Если готовлю в ступке, растираю пестиком до желаемой консистенции. Пробую на соль и при необходимости добавляю еще. Подаю сразу или храню в банке, залив тонким слоем масла.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.

Проверено редакцией
еда
соусы
рецепты
Италия
сыры
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
