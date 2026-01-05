Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 07:06

Готовлю луковые кольца в хрустящей панировке — хит любой вечеринки, который исчезает со стола за минуты

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Эта закуска — настоящий мастхэв для любой вечеринки. Золотистые хрустящие луковые кольца исчезают со стола с невероятной скоростью, а готовятся буквально за несколько минут.

Две крупные луковицы очищаю и нарезаю кольцами толщиной 0,5–1 см, аккуратно разделяю их. Кольца солю и перчу по вкусу. Подготавливаю три тарелки: с 100 г муки, со взбитыми 2 яйцами и с 150 г панировочных сухарей.

Каждое луковое кольцо последовательно обваливаю в муке, затем окунаю во взбитое яйцо и, наконец, плотно панирую в сухарях. В сковороде разогреваю растительное масло слоем около 1,5 см. Обжариваю кольца партиями по 2-3 минуты с каждой стороны до золотисто-коричневого цвета. Готовые кольца выкладываю на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла. Подаю сразу с любимым соусом.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

Проверено редакцией
Читайте также
Секрет итальянцев на вашей кухне: шоколадно-сырный крем, который покорит все десерты
Общество
Секрет итальянцев на вашей кухне: шоколадно-сырный крем, который покорит все десерты
Этот рулет стал королем моего праздничного стола — с грибной начинкой и фисташками для хруста и эффектного вида
Общество
Этот рулет стал королем моего праздничного стола — с грибной начинкой и фисташками для хруста и эффектного вида
Готовлю ароматное сало по домашнему рецепту — с паприкой, кориандром и чесноком: закуска, которую стоит попробовать
Общество
Готовлю ароматное сало по домашнему рецепту — с паприкой, кориандром и чесноком: закуска, которую стоит попробовать
Все устали от сложных салатов на Новый год: чудо с ветчиной за 5 минут — вкуснейшее и без варки
Общество
Все устали от сложных салатов на Новый год: чудо с ветчиной за 5 минут — вкуснейшее и без варки
Картошка, лук и сливки — быстрый суп, который поможет восстановиться: идеально после новогодней ночи и кучи майонезных салатов
Общество
Картошка, лук и сливки — быстрый суп, который поможет восстановиться: идеально после новогодней ночи и кучи майонезных салатов
еда
закуски
лук
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы последствия переизбытка соли в организме
Гороскоп на 5 января: общаемся с семьей, не слушаем критиканов
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 5 января
Малюк покинул пост главы СБУ
Грузовой поезд насмерть сбил трех россиян
Посольство в Индии объяснило, как туристам спасаться от лихорадки денге
Бесплатные открытки и поздравления с Рождественским сочельником 6 января
Как провести Сочельник: традиции и обычаи Святого вечера
Лимонный кекс в микроволновке: простой рецепт за 2 минуты!
Россиянам рассказали, кто будет получать налоговую семейную выплату
Ловушка для ВСУ, протараненные дроны: новости СВО на утро 5 января
Меняем жизнь с нового года без стресса: советы, после которых все получится
Исполняющая обязанности президента Венесуэлы обратилась к Трампу
Пленный украинский разведчик помог российским бойцам в атаках на ВСУ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 5 января: инфографика
Россиянам рассказали, как в два шага забрать пенсионные накопления
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью трех БПЛА
В Германии заявили, что похищение Мадуро парализовало Зеленского и Европу
Свидетели не подтвердили неожиданную версию о пропаже семьи Усольцевых
Пленный ВСУ рассказал о попытках сослуживцев добыть себе воду из снега
Дальше
Самое популярное
Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус
Общество

Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус

Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь
Общество

Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь

Офицеры в плену и Зеленский против Трампа: новости СВО на вечер 3 января
Россия

Офицеры в плену и Зеленский против Трампа: новости СВО на вечер 3 января

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.