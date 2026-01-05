Готовлю луковые кольца в хрустящей панировке — хит любой вечеринки, который исчезает со стола за минуты

Эта закуска — настоящий мастхэв для любой вечеринки. Золотистые хрустящие луковые кольца исчезают со стола с невероятной скоростью, а готовятся буквально за несколько минут.

Две крупные луковицы очищаю и нарезаю кольцами толщиной 0,5–1 см, аккуратно разделяю их. Кольца солю и перчу по вкусу. Подготавливаю три тарелки: с 100 г муки, со взбитыми 2 яйцами и с 150 г панировочных сухарей.

Каждое луковое кольцо последовательно обваливаю в муке, затем окунаю во взбитое яйцо и, наконец, плотно панирую в сухарях. В сковороде разогреваю растительное масло слоем около 1,5 см. Обжариваю кольца партиями по 2-3 минуты с каждой стороны до золотисто-коричневого цвета. Готовые кольца выкладываю на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла. Подаю сразу с любимым соусом.

