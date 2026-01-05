Атака США на Венесуэлу
Прощай, «Столичный»! Здравствуй, «Бриз» — с тунцом, яйцом пашот и хрустящим нутом

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Если классические салаты с майонезом кажутся вам тяжеловатыми, а душа просит чего-то лёгкого, но сытного и полного контрастов, то этот рецепт создан для вас. «Бриз» — это свежее сочетание ароматного консервированного тунца, идеального яйца пашот с текучим желтком и невероятно хрустящего обжаренного нута. Лёгкая цитрусовая заправка объединяет все компоненты, создавая лёгкое, но абсолютно самодостаточное блюдо для ужина или сытного обеда.

Для приготовления вам понадобится: 1 банка тунца в собственном соку (около 150 г), 1 яйцо, 200 г отварного или консервированного нута, 100 г руколы или смеси салатов, 1 зубчик чеснока. Для заправки: 3 ст. л. оливкового масла, сок половины лимона, 1 ч. л. дижонской горчицы, соль, перец. Нут обсушите и обжарьте на разогретой сковороде с 1 ст. л. масла до золотистого хруста, в конце добавьте давленый чеснок. Тунец разомните вилкой. Для яйца пашот влейте в кастрюлю воду, добавьте 1 ст. л. уксуса, создайте воронку и аккуратно влейте яйцо, варите 2–3 минуты. Для заправки смешайте масло, лимонный сок, горчицу, соль и перец. На тарелку выложите руколу, сверху — тунец и тёплый нут. Украсьте яйцом пашот, полейте заправкой и сразу подавайте.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

