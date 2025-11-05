Курицу больше не жарю. Готовлю бедрышки по-грузински в обалденном маринаде — нужны курочка, аджика и сливки

Есть блюда, которые идеально подходят для любого повода: будь то шумные посиделки с друзьями или тихий семейный ужин в воскресенье. Куриные бедрышки в сливочном маринаде — как раз такая история. Они умудряются быть и невероятно сочными внутри, и покрываться самой соблазнительной румяной корочкой снаружи. А весь секрет — в волшебном маринаде, где нежная сливочная основа встречается с пикантной ноткой аджики. Этот соус пропитывает мясо, делая его мягким и ароматным, без навязчивой остроты. Поверьте, это тот рецепт, после которого вас будут просить готовить снова и снова.

Для начала возьмите восемь куриных бедрышек, промойте их и хорошенько обсушите бумажным полотенцем. Теперь займемся маринадом: в глубокой миске смешайте 200 миллилитров жирных сливок, две столовые ложки аджики (можно взять острую или полусладкую — на ваш вкус), добавьте три измельченных зубчика чеснока, чайную ложку паприки и соль с черным перцем по вкусу. Тщательно перемешайте до однородности. Залейте куриные бедрышки полученным маринадом, убедитесь, что каждое из них полностью покрыто соусом. Накройте миску пленкой и отправьте в холодильник минимум на два часа, а в идеале — на всю ночь. Чем дольше маринуется, тем насыщеннее будет вкус. Разогрейте духовку до 200 градусов. Выложите бедрышки вместе с маринадом в форму для запекания и отправьте в духовку примерно на 40–50 минут, пока курочка не покроется аппетитной румяной корочкой. Подавайте с картофельным пюре или свежими овощами.

