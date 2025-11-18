Пирожные «Вупипай» — простой десерт, который покорит и детей, и взрослых. Тесто смешивается за 7 минут

Пирожные «Вупипай» — простой десерт, который покорит и детей, и взрослых. Тесто смешивается за 7 минут. Хотите приготовить нежные пирожные, которые буквально тают во рту? Этот рецепт шоколадных «вупипай» станет вашим любимым! Два воздушных бисквита и облако сливочного крема создают идеальную гармонию вкуса. Простота приготовления и доступные ингредиенты делают эти пирожные идеальными для домашнего чаепития.

Размягченное сливочное масло (80 г) взбейте с 100 г сахарной пудры до пышной кремообразной массы. Добавьте одно яйцо и тщательно перемешайте. Просейте 130 г муки, 3 ст.л. какао, 1 ч.л. разрыхлителя и 1 г ванилина. Чередуя с 100 мл молока, постепенно вводите сухие ингредиенты в масляную смесь. Аккуратно перемешайте до однородности. С помощью ложки или кондитерского мешка сформируйте на противне круглые лепешки диаметром 4-5 см — при выпекании они увеличатся. Выпекайте при 180°C 10-12 минут. Для крема взбейте 150 мл холодных сливок (35%) с 4 ст.л. сахарной пудры до устойчивых пиков. Соберите пирожные, промазав кремом две половинки. Легкая посыпка сахарной пудрой добавит им праздничного вида!

