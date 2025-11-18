Торт «Новогодняя полночь»: сладкий шедевр к бою курантов! Простейший бисквит и беспроигрышный крем. Хотите создать торт, который станет главным украшением праздничного стола? Этот изысканный десерт с часами, показывающими волшебные 12 часов, подарит вашей семье настоящую новогоднюю сказку! Нежный бисквит, воздушный крем и элегантный декор — все, что нужно для встречи самого чудесного праздника.

Для бисквита взбейте 4 яйца со стаканом сахара до пышной светлой массы. Аккуратно введите стакан просеянной муки с чайной ложкой разрыхлителя. Выпекайте в смазанной форме при 180°C 30-40 минут. Полностью остудите. Для крема взбейте 500 мл холодных сливок (33%) со стаканом сахарной пудры и ванильным экстрактом до устойчивых пиков. Разрежьте бисквит на коржи и промажьте кремом. Верх торта покройте белым или серебристым кремом. Из марципана или мастики создайте циферблат и стрелки, установив их на положение 12:00. Также можно взять шоколадные монетки и нанести на них цифры и расположить кругом на торте как циферблат. Украсьте кондитерскими блестками — и ваш волшебный торт готов!

