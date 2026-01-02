Новый год — 2026
Забудьте о блендере и комках! Готовлю пюре как в ресторане — воздушное и кремовое, всего 3 секрета

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Идеальное картофельное пюре — это не про сложные ингредиенты, а про внимание к деталям. Правильный сорт, лавровый лист в кастрюле, строгая последовательность добавления масла и сливок — вот что превращает домашний гарнир в шедевр с текстурой облака.

Беру четыре средних клубня картофеля сорта с высоким содержанием крахмала (например, «синеглазка», «адретта»). Тщательно мою, очищаю от кожуры и нарезаю крупными кусками примерно одинакового размера. Кладу картофель в кастрюлю и заливаю холодной водой так, чтобы она едва покрывала клубни. Добавляю в воду один лавровый лист для аромата. Ставлю на сильный огонь и довожу до кипения. Убавляю огонь до среднего и варю картофель до полной мягкости (около 15–20 минут). Через 12–15 минут после закипания добавляю в воду соль — это важно, чтобы картофель не стал «резиновым». Проверяю готовность вилкой: кусок должен легко протыкаться. Когда картофель готов, быстро и полностью сливаю всю воду. Возвращаю кастрюлю на выключенную, но еще горячую плиту на пару минут, чтобы остатки влаги испарились. Сразу добавляю в горячий картофель две столовые ложки сливочного масла и начинаю разминать его картофелемялкой или толкушкой. Ни в коем случае не использую блендер — он сделает массу клейкой. Когда картофель с маслом размяты в однородную массу без крупных кусков, начинаю добавлять теплые жирные сливки (70 мл) и теплое молоко (3 ст. л.) по чуть-чуть, продолжая активно разминать и взбивать массу. Добавляю молотый черный перец по вкусу. Продолжаю, пока пюре не станет гладким, воздушным и нежным. Подаю сразу, пока оно горячее.

