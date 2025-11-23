Необычное сочетание для яркого новогоднего стола: хрустящие корзиночки из бекона с сочными фруктами в одном простом рецепте

Иногда самые простые продукты дают поразительно эффектный результат, стоит лишь соединить их нестандартным способом. Эти корзиночки из бекона с фруктами выглядят празднично, собираются за считаные минуты и помогут разнообразить привычное меню. Такая закуска сразу притягивает взгляд и дарит интересный баланс соленого и сладкого вкусов.



Вам понадобятся: бекон — 360 г, клубника — 360 г, голубика — 180 г, киви — 180 г и персик — 180 г.

Возьмите формы для маффинов и выложите полоски бекона крестообразно, формируя чашечки. Запекайте их 15–20 минут при 200 градусах, затем переложите на салфетки, чтобы ушел лишний жир. Клубнику, киви и персики нарежьте небольшими кубиками, смешайте с голубикой и аккуратно наполните хрустящие корзинки. Получается необычная, свежая и очень нарядная закуска. Приятного аппетита!

