23 ноября 2025 в 10:16

Необычное сочетание для яркого новогоднего стола: хрустящие корзиночки из бекона с сочными фруктами в одном простом рецепте

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Иногда самые простые продукты дают поразительно эффектный результат, стоит лишь соединить их нестандартным способом. Эти корзиночки из бекона с фруктами выглядят празднично, собираются за считаные минуты и помогут разнообразить привычное меню. Такая закуска сразу притягивает взгляд и дарит интересный баланс соленого и сладкого вкусов.


Вам понадобятся: бекон — 360 г, клубника — 360 г, голубика — 180 г, киви — 180 г и персик — 180 г.

Возьмите формы для маффинов и выложите полоски бекона крестообразно, формируя чашечки. Запекайте их 15–20 минут при 200 градусах, затем переложите на салфетки, чтобы ушел лишний жир. Клубнику, киви и персики нарежьте небольшими кубиками, смешайте с голубикой и аккуратно наполните хрустящие корзинки. Получается необычная, свежая и очень нарядная закуска. Приятного аппетита!

Ранее сообщалось, что селедка под шубой давно стала символом праздничного застолья, но даже такая привычная классика может удивить, если приготовить ее правильно. Здесь действительно важны нюансы, ведь качество овощей, рыбы и сама сборка салата напрямую влияют на вкус. Стоит проявить немного внимательности — и привычное блюдо превратится в нежный, гармоничный салат с ярким ароматом.

Проверено редакцией
