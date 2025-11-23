Международный муниципальный форум стран БРИКС
23 ноября 2025 в 10:59

Губернатор рассказал о ситуации в Шатуре после пожара на ГРЭС

Канализация и электроснабжение в Шатуре после атаки ВСУ на ГРЭС работают штатно

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Канализация и электроснабжение в городе Шатура работают штатно после атаки Вооруженных сил Украины на Шатурскую ГРЭС, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, в настоящее время принимаются все меры для оперативного восстановления теплоснабжения.

Вода, канализация и электроснабжение в городе Шатура работают штатно. Принимаются все меры для оперативного восстановления теплоснабжения. В 13:00 на месте проведем штаб с участием всех служб, включая МЧС, чтобы определить дальнейшие шаги, — отметил он.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины атаковали Шатурскую ГРЭС с помощью беспилотников. Как указал Воробьев, электроснабжение оперативно переключили на резервные линии. В округ направлены передвижные блочно-модульные котельные для поддержания теплоснабжения. Глава округа и все службы работают на месте. Ситуация находится под контролем, угрозы для населения нет, подчеркнул губернатор.

До этого стало известно, что в ночном небе над Саратовом и Энгельсом произошла серия взрывов. Уточнялось, что системы ПВО отражали атаку беспилотников. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

