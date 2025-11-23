Нежный минтай в сметанном кляре: идеальная рыба в духовке

Вам понадобится: минтай (филе) — 300 г, яйцо С1 или С0 — 1 шт., сметана любой жирности — 2 ст. л., мука хлебопекарная — 3 ст. л., соль на свой вкус, растительное масло — 1 ст. л.

Рыба в духовке — отличный способ сделать ужин вкусным и полезным. Предлагаю простой рецепт минтая в кляре из сметаны, который отличается нежностью и ароматом. Сначала смешайте яйцо со сметаной и мукой до однородной массы, добавьте щепотку соли. Нарежьте филе минтая на кусочки, обмакните их в кляр и выложите на смазанный противень. Запекайте при 180 градусах около 20 минут до образования золотистой корочки.

Рыба в духовке готовится легко и быстро, а кляр сохраняет сочность филе и улучшает текстуру. Подавайте с гарниром на ваш вкус и наслаждайтесь домашним ужином.

