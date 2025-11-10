Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Минтай, приготовленный со сметаной, получается очень нежным и сочным. А еще это крайне полезное блюдо, которое содержит белок и массу витаминов, нормализует кровяное давление и успокаивает нервную систему. Делимся пошаговым рецептом нежной рыбки, которая дополнит любой гарнир и принесет пользу здоровью.
Ингредиенты
- Филе минтая — 800 г
- Лук репчатый — 2 шт.
- Морковка (большая) — 1 шт.
- Чесночные зубчики — 2 шт.
- Сметана (жирность 10%) — 250 г
- Мука — 2 ст. л.
- Укроп — пара стеблей
- Соль, перец — на свой вкус
- Растительное масло — 2 ст. л.
- Мускатный орех — на кончике ножа
- Питьевая вода — 150 мл
Способ приготовления
Натрите промытое и обсушенное филе смесью соли и перца. Дайте замариноваться в течение 20 минут.
Овощи очистите от кожуры и шелухи. Морковку нашинкуйте некрупными брусками, луковицы — четвертинками. Чесночные зубчики нарежьте как можно мельче.
Влейте масло в сковороду, разогрейте, далее всыпьте лук и жарьте, пока овощи не станут прозрачными. Всыпьте морковку, готовьте еще 5 минут, после чего добавьте чеснок. Вмешайте в зажарку муку, готовьте, пока мука не приобретет золотистый оттенок.
Переложите сметану в глубокую емкость и соедините с водой, перемешайте.
Выложите рыбу в сковороду с зажаркой, залейте сметанным соусом и накройте крышкой. Поставьте на сильный огонь, доведите соус до кипения, затем убавьте огонь, добавьте мускат и измельченную зелень. Тушите блюдо под крышкой еще 20 минут.
Минтай с луком и сметаной готов!
