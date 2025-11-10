Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 20:39

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Минтай, приготовленный со сметаной, получается очень нежным и сочным. А еще это крайне полезное блюдо, которое содержит белок и массу витаминов, нормализует кровяное давление и успокаивает нервную систему. Делимся пошаговым рецептом нежной рыбки, которая дополнит любой гарнир и принесет пользу здоровью.

Ингредиенты

  • Филе минтая — 800 г
  • Лук репчатый — 2 шт.
  • Морковка (большая) — 1 шт.
  • Чесночные зубчики — 2 шт.
  • Сметана (жирность 10%) — 250 г
  • Мука — 2 ст. л.
  • Укроп — пара стеблей
  • Соль, перец — на свой вкус
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Мускатный орех — на кончике ножа
  • Питьевая вода — 150 мл

Способ приготовления

Натрите промытое и обсушенное филе смесью соли и перца. Дайте замариноваться в течение 20 минут.

Овощи очистите от кожуры и шелухи. Морковку нашинкуйте некрупными брусками, луковицы — четвертинками. Чесночные зубчики нарежьте как можно мельче.

Влейте масло в сковороду, разогрейте, далее всыпьте лук и жарьте, пока овощи не станут прозрачными. Всыпьте морковку, готовьте еще 5 минут, после чего добавьте чеснок. Вмешайте в зажарку муку, готовьте, пока мука не приобретет золотистый оттенок.

Переложите сметану в глубокую емкость и соедините с водой, перемешайте.

Выложите рыбу в сковороду с зажаркой, залейте сметанным соусом и накройте крышкой. Поставьте на сильный огонь, доведите соус до кипения, затем убавьте огонь, добавьте мускат и измельченную зелень. Тушите блюдо под крышкой еще 20 минут.

Минтай с луком и сметаной готов!

Ранее мы поделились рецептом камамбера с помидорами и багетом в духовке.

