Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Минтай, приготовленный со сметаной, получается очень нежным и сочным. А еще это крайне полезное блюдо, которое содержит белок и массу витаминов, нормализует кровяное давление и успокаивает нервную систему. Делимся пошаговым рецептом нежной рыбки, которая дополнит любой гарнир и принесет пользу здоровью.

Ингредиенты

Филе минтая — 800 г

Лук репчатый — 2 шт.

Морковка (большая) — 1 шт.

Чесночные зубчики — 2 шт.

Сметана (жирность 10%) — 250 г

Мука — 2 ст. л.

Укроп — пара стеблей

Соль, перец — на свой вкус

Растительное масло — 2 ст. л.

Мускатный орех — на кончике ножа

Питьевая вода — 150 мл

Способ приготовления

Натрите промытое и обсушенное филе смесью соли и перца. Дайте замариноваться в течение 20 минут.

Овощи очистите от кожуры и шелухи. Морковку нашинкуйте некрупными брусками, луковицы — четвертинками. Чесночные зубчики нарежьте как можно мельче.

Влейте масло в сковороду, разогрейте, далее всыпьте лук и жарьте, пока овощи не станут прозрачными. Всыпьте морковку, готовьте еще 5 минут, после чего добавьте чеснок. Вмешайте в зажарку муку, готовьте, пока мука не приобретет золотистый оттенок.

Переложите сметану в глубокую емкость и соедините с водой, перемешайте.

Выложите рыбу в сковороду с зажаркой, залейте сметанным соусом и накройте крышкой. Поставьте на сильный огонь, доведите соус до кипения, затем убавьте огонь, добавьте мускат и измельченную зелень. Тушите блюдо под крышкой еще 20 минут.

Минтай с луком и сметаной готов!

