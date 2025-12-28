Новый год — 2026
28 декабря 2025 в 07:00

Классика на Новый год — блины с красной рыбой и икрой: блинные роллы с лососем

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Эта закуска давно стала символом праздничного стола. Тонкие блины, нежный сливочный сыр, слабосоленый лосось и красная икра идеально сочетаются между собой, выглядят эффектно и готовятся без лишних хлопот. Отличный вариант как для Нового года, так и для любого торжественного случая.

Ингредиенты: слабосоленый лосось — 200 г, красная икра — 250 г, сливочный сыр (филадельфия, буко или любой мягкий сливочный сыр) — 200 г, молоко — 500 мл, яйцо — 1 шт., минеральная вода — 100 мл, сахар и соль — по вкусу.

Приготовление: сначала подготовьте рыбу — нарежьте филе слабосоленого лосося тонкими полосками, при желании можно использовать семгу, нерку или форель. В глубокой миске смешайте яйцо с молоком, затем добавьте муку, сахар и соль по вкусу и тщательно взбейте венчиком до однородной консистенции. Влейте минеральную воду и еще раз хорошо перемешайте — это сделает блины более нежными и воздушными. Разогрейте сковороду, смажьте ее растительным маслом и выпекайте тонкие блины до легкой румяности с обеих сторон. Готовые блины немного остудите, после чего смажьте половину каждого блина сливочным сыром, выложите ломтики лосося и аккуратно сверните плотным рулетом. Получившиеся блинные роллы нарежьте на 6–8 одинаковых кусочков и перед подачей украсьте зеленым луком, листьями салата и ложечкой красной икры.

Ранее мы готовили салат «Усадьба» с яичными блинчиками и печенью. Бюджетный хит застолья с шикарным вкусом.

