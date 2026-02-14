Зимняя Олимпиада — 2026
Стало известно, как ВСУ отправляют бойцов на смерть ради пиар-акций

ТАСС: «отряды самоубийц» ВСУ гибнут ради съемок постановочных видео

ВСУ в зоне СВО ВСУ в зоне СВО Фото: Социальные сети
Вооруженные силы Украины развернули кампанию по фабрикации фронтовых успехов, отправляя небольшие группы военных в тыловые или даже подконтрольные России районы для постановочных видео, передает ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах. Главная цель самоубийственных вылазок — создание картинки для западных кураторов, а не реальное изменение линии фронта.

Российские силовики отмечают, что большинство этих групп уничтожается еще на подходе к месту съемок. В последнее время украинское командование делает особую ставку на так называемую операцию «флаговтык».

В одном случае флаг оказался в лесопосадке под Поповкой, в двух других — на неизвестной локации, которую выдали за село Чугуновка. Третью попытку, по всей видимости, осуществить не удалось из-за отсутствия желающих, и флаг просто «воткнули» в первом попавшемся месте.

Создается впечатление, что в ВСУ уже есть целые «элитные» подразделения для таких акций, — отметил собеседник агентства в силовых структурах.

Более того, пропагандисты пускаются в откровенные подлоги с видеорядом. Например, в одном из роликов пленение украинского военного было выдано за захват российского солдата. Однако на реальных кадрах бегства ВСУ бойцы были в белых маскхалатах, а в постановочном сюжете «пленный россиянин» оказался одет именно в такую зимнюю форму, что и выдало инсценировку.

Ранее стало известно, что взвод 151-й отдельной механизированной бригады ВСУ во главе с командиром полностью покинул позиции на Изюмском направлении. Как сообщили источники в российских силовых структурах, украинские подразделения продолжают отступать в ряде районов, включая север ДНР и западный берег реки Оскол.



ВСУ
фейки
видео
СВО
