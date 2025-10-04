Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
04 октября 2025 в 20:51

Солдаты ВСУ покидают позиции под Изюмом вместе с командирами

Взвод 151-й бригады ВСУ во главе с командиром покинул позиции под Изюмом

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Взвод 151-й отдельной механизированной бригады ВСУ во главе с командиром полностью покинул позиции на Изюмском направлении, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах. По их данным, украинские подразделения продолжают отступать в ряде районов, включая север ДНР и западный берег реки Оскол.

На Изюмском направлении формирования ВСУ терпят неудачи по всей линии фронта. Подразделение 151-й ОМБр ВСУ, глядя на эту вакханалию, тоже «откатилось» назад. Никто не хочет воевать, — поделился собеседник.

Информацию о бегстве украинских военных подтверждают перехваченные радиопереговоры. Так, в районе Моначиновки, севернее Купянска, украинские подразделения массово покидают свои позиции. На Изюмском направлении ВСУ несут значительные потери из-за работы российской авиации, артиллерии и беспилотников.

Ранее стало известно, что ВСУ не обладают достаточной численностью для организации наступательных операций. В то же время ВС РФ продолжают наращивать военный потенциал, и баланс сил смещается не в пользу украинской армии.

ВСУ
ВС РФ
СВО
отступления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Аэропорт Мюнхена столкнулся с новыми загадочными проблемами
Исследователи открыли новую диету, которая спасает жизни
Пилоты «Формулы-1» оказались дисквалифицированы с Гран-при Сингапура
Ученый раскрыл правду о влиянии магнитных бурь на здоровье человека
Зацеперы опробовали черную «Иволгу» в день запуска на линию
В Грузии нашли виновных в тбилисских протестах
У президентского дворца в Сомали прогремел мощный взрыв
Последствия шторма «Эми» оказались смертельными
«Динамо» нашел нового председателя совета директоров
Итальянский художник написал портрет погибшей девочки из Луганска
Водитель фуры 14 часов ждал въезда в Литву и напился
Водометы и штурм президентского дворца: фото беспорядков в Грузии
Солдаты ВСУ покидают позиции под Изюмом вместе с командирами
Украинский «Лютый» убил россиянку в собственном доме
Россиянка погибла во время наводнения в Болгарии
Врачам пришлось спасать одессита от принудительной мобилизации
Орбан заявил о хорошей новости для всей Европы
Премьер Грузии рассказал о состоянии пострадавшего на митинге полицейского
Премьер Грузии пообещал наказать участников штурма дворца
«Ахмат» потерпел первое поражение после прихода Черчесова
Дальше
Самое популярное
Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!
Общество

Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!

Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБ: новости СВО к утру 3 октября
Регионы

Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБ: новости СВО к утру 3 октября

Обалденная свекольная икра с яблоками. Идеальная намазка для бутербродов! Вкусно к картошечке и мясу
Общество

Обалденная свекольная икра с яблоками. Идеальная намазка для бутербродов! Вкусно к картошечке и мясу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.