Солдаты ВСУ покидают позиции под Изюмом вместе с командирами Взвод 151-й бригады ВСУ во главе с командиром покинул позиции под Изюмом

Взвод 151-й отдельной механизированной бригады ВСУ во главе с командиром полностью покинул позиции на Изюмском направлении, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах. По их данным, украинские подразделения продолжают отступать в ряде районов, включая север ДНР и западный берег реки Оскол.

На Изюмском направлении формирования ВСУ терпят неудачи по всей линии фронта. Подразделение 151-й ОМБр ВСУ, глядя на эту вакханалию, тоже «откатилось» назад. Никто не хочет воевать, — поделился собеседник.

Информацию о бегстве украинских военных подтверждают перехваченные радиопереговоры. Так, в районе Моначиновки, севернее Купянска, украинские подразделения массово покидают свои позиции. На Изюмском направлении ВСУ несут значительные потери из-за работы российской авиации, артиллерии и беспилотников.

Ранее стало известно, что ВСУ не обладают достаточной численностью для организации наступательных операций. В то же время ВС РФ продолжают наращивать военный потенциал, и баланс сил смещается не в пользу украинской армии.