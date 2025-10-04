Клуб «Валдай»
04 октября 2025 в 11:28

На Западе объяснили, почему ВСУ не могут организовать контрнаступление

TAC: ВСУ не могут наступать на фронте из-за малочисленности

ВС Украины ВС Украины Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские вооруженные силы не имеют достаточной численности для организации наступательных операций на фронте, сообщает The American Conservative. Как констатирует издание, российская армия при этом продолжает наращивать свой военный потенциал.

Украинское наступление потребовало бы, чтобы Вооруженные силы Украины превосходили российские силы численностью. Но баланс смещается в другую сторону, — говорится в материале.

Ранее первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев заявил, что в настоящее время обсуждать возможность нового наступления ВСУ не имеет смысла. Политик пояснил, что в украинской армии наблюдается критическая ситуация, вызванная в основном недостатком военнослужащих.

Кроме того, военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков заявил, что Вооруженные силы Украины не способны на масштабное наступление из-за значительных потерь. По его мнению, ВСУ могут лишь симулировать наступательные действия в пропагандистских целях, поскольку не располагают необходимым количеством техники и личного состава для реальных операций.

