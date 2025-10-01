Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
01 октября 2025 в 16:58

Военэксперт раскрыл наступательные возможности ВСУ

Военэксперт Леонков: ВСУ могут сымитировать удар ради пропаганды

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Вооруженные силы Украины из-за предыдущих больших потерь не способны на масштабное наступление, но могут сымитировать его в целях пропаганды, сказал NEWS.ru военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. По его словам, у ВСУ сейчас нет такого количества техники и личного состава, которое позволяло им наступать летом 2023 и 2024 года.

Сейчас повторить то же самое, что-то масштабное, у них вряд ли получится. А вот где-то на отдельных участках что-то такое сымитировать и назвать это масштабным наступлением вполне могут. Понятно, что это не будет иметь никакого стратегического смысла, но Украина будет бить во все колокола, что они массово что-то там совершают, — сказал Леонков.

Он отметил, что ВС РФ ведут разведку «по всей ленточке в режиме 24 на 7». И российское командование получает оперативную информацию, на основе которой и делает выводы, смогут украинцы наступать или не смогут.

Ранее первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев заявил, что подразделения ВСУ укомплектованы на 30% и при такой численности не способны на масштабные наступательные действия.

Депутат напомнил, что украинский президент Владимир Зеленский рассказал о готовящемся наступлении американскому лидеру Дональда Трампу. Журавлев выразил мнение, что глава Белого дома сделал вид, что поверил Зеленскому. Он считает, что сейчас Трампу крайне выгодно отстраниться от конфликта на Украине.

СВО
ВСУ
атаки ВСУ
наступление ВСУ
Украина
Павел Воробьев
П. Воробьев
Антон Сидорчук
А. Сидорчук
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Картофель, зелень, брынза — простые секреты болгарского пататника
Соревнование по лежанию в постели началось в Черногории
Украина получит крупный европейский кредит на закупку газа
«Осеннее обострение — миф»: Шуров — о том, как бороться с депрессией
В Германии рассказали, как конфликт на Украине повлиял на немецкие семьи
Крупный город на Украине остался без света после загадочной вспышки
Дуров встретился с детьми в частной школе Казахстана
Трамп направил подразделения Нацгвардии в Орегон
Стало известно, какой драгметалл больше всех подорожал в сентябре
В России спрогнозировали рост производства топлива
Уровень безработицы в России побил исторический минимум
Патентную систему для малого бизнеса хотят изменить
Главу района в Новосибирске застрелили во время охоты
Школьники из Махачкалы устроили массовую драку возле лицея
Жителей пятиэтажки в российском регионе эвакуировали из-за огромной трещины
Роспатент зарегистрировал товарный знак ушедшей из России компании
В Госдуме предложили передавать пустующие квартиры государству
Лудоман-убийца и труп девочки в холодильнике: главные ЧП дня
«Нас было восемь»: российский боец рассказал, как освобождали Угледар
В Госдуме раскрыли, для чего Зеленский говорит о большом наступлении
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.