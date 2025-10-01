Военэксперт раскрыл наступательные возможности ВСУ

Вооруженные силы Украины из-за предыдущих больших потерь не способны на масштабное наступление, но могут сымитировать его в целях пропаганды, сказал NEWS.ru военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. По его словам, у ВСУ сейчас нет такого количества техники и личного состава, которое позволяло им наступать летом 2023 и 2024 года.

Сейчас повторить то же самое, что-то масштабное, у них вряд ли получится. А вот где-то на отдельных участках что-то такое сымитировать и назвать это масштабным наступлением вполне могут. Понятно, что это не будет иметь никакого стратегического смысла, но Украина будет бить во все колокола, что они массово что-то там совершают, — сказал Леонков.

Он отметил, что ВС РФ ведут разведку «по всей ленточке в режиме 24 на 7». И российское командование получает оперативную информацию, на основе которой и делает выводы, смогут украинцы наступать или не смогут.

Ранее первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев заявил, что подразделения ВСУ укомплектованы на 30% и при такой численности не способны на масштабные наступательные действия.

Депутат напомнил, что украинский президент Владимир Зеленский рассказал о готовящемся наступлении американскому лидеру Дональда Трампу. Журавлев выразил мнение, что глава Белого дома сделал вид, что поверил Зеленскому. Он считает, что сейчас Трампу крайне выгодно отстраниться от конфликта на Украине.