01 октября 2025 в 16:38

Военэксперт назвал направления наступления ВСУ

Полковник Баранец: ВСУ могут готовить наступление в Запорожье и на Черниговщине

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец заявил NEWS.ru, что разведка ВС РФ фиксирует сосредоточение сил ВСУ на двух направлениях, где вероятно их наступление. По его мнению, наиболее вероятно наступление на Запорожско-Херсонском и Черниговско-Сумском направлениях.

Наша разведка фиксирует стягивание войск противника в Запорожско-Херсонском (южном) направлении. Кроме того, вызывают настороженность доклады о переброске войск, включая батальоны спецназа ГУР и СБУ, в Черниговскую и Сумскую области. Эти два направления, по ряду признаков, могут указывать на подготовку там врага к наступлению, — пояснил Баранец.

Он также отметил, что в современных условиях незаметно сосредоточить крупные силы для удара практически невозможно. По словам Баранца, отследить перемещения войск можно в том числе через БПЛА и спутники.

Признаком подготовки к наступлению является и то, куда чаще всего перебрасываются украинские войска. Наша разведка — легальная, нелегальная, воздушная — работает эффективно. Беспилотники и спутники позволяют отслеживать передвижения. В современной войне невозможно скрыть перемещение даже одного солдата, не говоря уже о десятках тысяч людей, — пояснил Баранец.

Ранее первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев усомнился в возможностях ВСУ провести крупное наступление. По его словам, в украинской армии сложилась катастрофическая ситуация, в основном из-за нехватки личного состава.

