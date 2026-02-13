Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 20:04

Секреты Масленицы: на какой сковороде блины никогда не прилипнут

Как выбрать сковороду для блинов — чтобы не пригорали и не липли Как выбрать сковороду для блинов — чтобы не пригорали и не липли Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Даже самая опытная хозяйка знает, что успех праздничного стола на Масленицу лишь наполовину зависит от рецепта теста. Какой бы виртуозной ни была техника выпекания, именно от качества посуды зависит большая часть кулинарного триумфа: на плохой поверхности даже идеальное тесто превратится в бесформенный ком.

Материал имеет значение: чугун или алюминий?

Задаваясь вопросом, как выбрать сковороду для блинов, в первую очередь стоит определиться с материалом.

  • Классический чугун считается эталоном: он долго держит тепло и со временем обретает естественный антипригарный слой. Однако такие изделия тяжелы и требуют особого ухода.

  • Современные алюминиевые модели с толстым дном гораздо легче и прогреваются мгновенно, что экономит время.

Главное правило: дно должно быть не тоньше 4–6 мм, чтобы оно не деформировалось от жара и обеспечивало равномерный румянец каждому блинчику.

Секреты покрытия: на чем не прилипает?

Важную роль в процессе играет защитный слой: антипригарное покрытие позволяет печь почти без жира. Сегодня популярны тефлоновые, керамические и мраморные напыления. Ответ на вопрос, на какой сковороде блины не прилипают, прост: на той, где покрытие цело и не имеет царапин. Если вы цените легкость в работе, то качественный антипригарный слой станет вашим лучшим союзником.

Секреты Масленицы: на какой сковороде блины никогда не прилипнут Секреты Масленицы: на какой сковороде блины никогда не прилипнут Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Диаметр и бортики: геометрия вкуса

Важен ли диаметр сковороды и высота бортиков? Безусловно: оптимальным считается размер 20–22 см, а низкие скошенные края позволяют легко поддевать и переворачивать блин. Высокие стенки в этом деле только мешают, ограничивая маневренность лопатки.

Топ-5 сковородок по ценовым категориям

Задумываясь, какую блинную сковороду купить, ориентируйтесь на свои бюджетные возможности:

  • бюджетная (до 500 рублей): тонкая алюминиевая модель, подойдет для редкого использования;

  • доступная (до 1000 рублей): классическая сковорода с базовым антипригарным слоем и средним весом;

  • оптимальная (до 3000 рублей): качественное литое изделие с утолщенным дном и надежной ручкой;

  • премиум (свыше 3000 рублей): профессиональная посуда с многослойным покрытием или эмалированный чугун;

  • люкс (высокий сегмент): дизайнерская утварь из высокотехнологичных сплавов с пожизненной гарантией.

В завершение стоит дать важный совет: даже лучшую блинную сковороду перед первым блином стоит слегка смазать маслом. Это поможет «запечатать» поверхность и создаст ту самую аппетитную хрустящую кромку. Знание того, как выбрать сковороду для блинов, сделает ваши кулинарные хлопоты приятными, а результат — безупречным.

Ранее мы рассказывали, как смастерить поделку на Масленицу.

Читайте также
Диетолог предупредила о последствиях переедания блинов
Здоровье/красота
Диетолог предупредила о последствиях переедания блинов
Мельхиор снова засияет без химии: три домашних способа вернуть приборам серебристый блеск быстро и просто
Общество
Мельхиор снова засияет без химии: три домашних способа вернуть приборам серебристый блеск быстро и просто
Блеск без хлопот: как легко очистить металлический ободок на крышках кастрюль и сковородок
Общество
Блеск без хлопот: как легко очистить металлический ободок на крышках кастрюль и сковородок
Картошка по-мегрельски с курицей: слои картофеля, куриного филе и сулугуни, заливаю сливками с чесноком. Пальчики оближешь, а возни — ноль
Общество
Картошка по-мегрельски с курицей: слои картофеля, куриного филе и сулугуни, заливаю сливками с чесноком. Пальчики оближешь, а возни — ноль
Запеканка «Монастырская»: цветная капуста, сыр, яйцо — и ни грамма муки. Легкая, нежная, а сырная корочка хрустит
Общество
Запеканка «Монастырская»: цветная капуста, сыр, яйцо — и ни грамма муки. Легкая, нежная, а сырная корочка хрустит
блины
советы
посуда
кулинария
выбор
лайфхаки
Виктория Семенова
В. Семенова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ракетный удар по Белгороду привел к гибели мирных граждан
От чертежа до серийной партии: как запустить сложное производство с нуля
Фигурантов дела Бойко-Великого освободили в суде
Каллас указала на особенность стран Евросоюза
«Хорошо ладим»: Трамп оценил ситуацию вокруг Гренландии
«Безумная затея»: посол России ответил на воинственные призывы Германии
«Каждый день»: Филиппо рассказал о «моде» на катастрофы в Лувре
Тела двух трехлетних сестер нашли в бассейне частного дома
«Мы в заднице»: командир НАТО жестко оценил учения в Эстонии
Синоптик рассказал, когда в Москву придет весна
Что этот Нигер себе позволяет? Макрона гонят из Африки: подробности
Мигрантка фиктивно вышла замуж за бойца СВО: как ее накажут
«Должен двигаться»: Трамп обратился с призывом к Зеленскому
Известная актриса чудом выжила в жутком ДТП под Москвой
«Соперничество великих»: Мерц сделал серьезное предупреждение США
Продюсер рассказал, почему откладываются съемки сериала с Ефремовым
Ефремов впервые вышел на сцену после освобождения
Синоптик рассказал о приближении аномального марта
Сменивший гражданство россиянин взял серебро Олимпиады
Лазерный труборез и роботы-сварщики: как технологии меняют металлообработку
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.