Яркий символ весны: пошаговая инструкция поделки «Солнышко-Масленица»

Поделка «Солнышко-Масленица» из бумаги и ладошек — делаем сами

Зима постепенно сдает свои позиции, и до Масленицы — проводов холодов — остается все меньше времени. В детских садах и младших школах уже вовсю готовятся к празднику, поэтому родителям и педагогам пора задуматься над созданием тематических атрибутов. Пожалуй, один из самых доступных, простых в изготовлении и ярких символов праздничной недели — это поделка «Солнышко-Масленица» из бумаги и ладошек, которая всегда вызывает восторг у детей.

Почему это идеальный выбор

Работа с бумажными контурами ладоней отлично развивает мелкую моторику и позволяет ребенку почувствовать личную причастность к созданию общего праздника. Это не просто украшение, а настоящий оберег, символизирующий приход тепла и весеннее обновление природы.

Пошаговая инструкция

Для работы вам понадобятся: цветной картон (желтый или оранжевый), цветная бумага, клей-карандаш, ножницы и фломастеры. Процесс создания выглядит следующим образом:

подготовьте основу: вырежьте из плотного картона два одинаковых круга диаметром около 15–20 сантиметров. Это будет лицо нашего персонажа;

сделайте «лучики»: обведите ладошку ребенка на листах желтой, красной и оранжевой бумаги. Для пышного солнца потребуется от 8 до 12 таких заготовок;

соберите конструкцию: приклейте бумажные ладони по краю одного из картонных кругов так, чтобы пальчики смотрели наружу. Сверху закройте место склейки вторым кругом;

оживите солнце: нарисуйте фломастерами или приклейте из бумаги широкую улыбку, румяные щечки и задорные глаза.

Ваша поделка «Солнышко-Масленица» из бумаги и ладошек готова: ее можно закрепить на длинной деревянной шпажке, чтобы использовать в качестве праздничного жезла на гуляньях, или подвесить на ленту для украшения класса.

Такое творчество объединяет семью и помогает детям лучше узнать народные традиции. Если хотите добавить оригинальности, украсьте «пальчики» на ладошках яркими атласными лентами или блестками.

