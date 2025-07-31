Япония разозлила Россию одним требованием

Посольству Японии в Москве в связи с инцидентом, связанным с запросом о возврате экспоната, было направлено официальное представление, сообщили в МИД РФ. Поводом для этого стала просьба генерального консульства Японии в Южно-Сахалинске. Японская сторона потребовала возврата макета «Кинкакудзи — Золотой павильон», который с 2001 года выставлялся в областной научной библиотеке.

Российская сторона выразила удивление таким странным требованием. Едва ли подобный запрос способствует созданию благоприятного информационного фона вокруг деятельности японского Генконсульства, — заявила пресс-служба МИД России.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что японские власти используют так называемый «российский фактор» для объяснения своих внутренних политических проблем. По ее мнению, Токио копирует подход Вашингтона, выдвигая бездоказательные обвинения о вмешательстве Москвы в избирательный процесс.

На прошедших выборах в верхнюю палату парламента Японии победу одержал политик Мунэо Судзуки, известный своими пророссийскими взглядами. Он уже был членом палаты советников, но покинул Партию обновления Японии после критики за визит в Москву.