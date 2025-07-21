Выступающий за сближение с Россией политик прошел в японский парламент Японский политик Судзуки победил на выборах в парламент от правящей партии ЛДП

Выступающий за укрепление отношений Японии с Россией политик Мунэо Судзуки победил на воскресных выборах в верхнюю палату парламента, сообщило агентство Kyodo. По данным журналистов, он баллотировался от правящей Либерально-демократической партии (ЛДП).

Отмечается, что Судзуки уже заседал в верхней палате от Партии обновления Японии, однако покинул ее на фоне критики из-за его визита в Москву, став независимым депутатом. На выборах 20 июля он баллотировался от ЛДП, поскольку партия надеялась укрепить свои позиции на острове Хоккайдо, где политик пользуется значительной поддержкой.

Ранее японский журналист Юхэй Отори заявил, что Россия категорически не приемлет стороннее вмешательство в свои внутренние дела и попытки лишить себя статуса великой державы. По его словам, Москва не позволит ни Евросоюзу, ни США разрушить российские традиции и культуру.

До этого МИД России направил официальный протест японскому посольству в связи с планами участия Токио в американских военных учениях около российских дальневосточных границ. В заявлении ведомства подчеркивается, что подобные действия расцениваются как неприемлемые и свидетельствующие о подготовке к возможному вооруженному противостоянию.