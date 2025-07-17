МИД заявил протест одной стране из-за участия в военных учениях ВС США

Министерство иностранных дел РФ заявило посольству Японии протест из-за участия в военных учениях ВС США, которые пройдут в непосредственной близости от дальневосточных границ России. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что Москва считает деятельность стран недопустимой и имеющей все признаки подготовки к вооруженному конфликту.

Посольству Японии в Москве был заявлен решительный протест в связи с участием воздушных Сил самообороны в крупномасштабных учениях ВС США Resolute Force Pacific, — сказано в сообщении.

Ранее аналитик Дзюнъитиро Накагава заявил, что Японии следует срочно помириться с Россией и выйти из G7 на фоне атак США на Иран, непрекращающегося украинского конфликта и агрессивной политики Израиля. Он отметил, что Токио занимает в «Большой семерке» место «дойной коровы», страну втягивают в проблемы, которые ее совсем не касаются.

Тем временем из «Белой книги» — ежегодного доклада Минобороны Японии — за 2025 год удалили фразу о том, что продолжение помощи Украине со стороны мирового сообщества «заставит Россию заплатить высокую цену». Журналисты заметили, что тональность 550-страничного отчета изменилась.