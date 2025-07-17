Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 июля 2025 в 18:08

МИД заявил протест одной стране из-за участия в военных учениях ВС США

МИД заявил Японии протест из-за участия в военных учениях ВС США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство иностранных дел РФ заявило посольству Японии протест из-за участия в военных учениях ВС США, которые пройдут в непосредственной близости от дальневосточных границ России. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что Москва считает деятельность стран недопустимой и имеющей все признаки подготовки к вооруженному конфликту.

Посольству Японии в Москве был заявлен решительный протест в связи с участием воздушных Сил самообороны в крупномасштабных учениях ВС США Resolute Force Pacific, — сказано в сообщении.

Ранее аналитик Дзюнъитиро Накагава заявил, что Японии следует срочно помириться с Россией и выйти из G7 на фоне атак США на Иран, непрекращающегося украинского конфликта и агрессивной политики Израиля. Он отметил, что Токио занимает в «Большой семерке» место «дойной коровы», страну втягивают в проблемы, которые ее совсем не касаются.

Тем временем из «Белой книги» — ежегодного доклада Минобороны Японии — за 2025 год удалили фразу о том, что продолжение помощи Украине со стороны мирового сообщества «заставит Россию заплатить высокую цену». Журналисты заметили, что тональность 550-страничного отчета изменилась.

Япония
США
протесты
учения
МИД РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«С ремнем папы»: Лукинский рассказал, как научился шутить
Педиатр назвал регионы с высоким риском заражения холерой
Зумеры начали страдать под Буланову. В чем ее феномен, как выросли гонорары
Зеленский назвал человека, способного «поставить на колени» Путина
Путин направил телеграмму с соболезнованиями близким режиссера Кары
Инвалидам лечили зубы без наркоза в одном регионе России
В российские магазины едва не завезли пельмени с антибиотиком
Украина скоро получит новые дальнобойные вооружения
Военэксперт ответил, кто был первым в проведении беспилотных штурмов
Медведев раскрыл, что должно измениться во всех КПП на границах России
В МИД России отреагировали на ультиматум Трампа
Россиянам объяснили, каким должен быть качественный сыр с плесенью
На Украине корги пыталась спасти хозяина от мобилизации
Медведев объяснил, какой должна быть миграционная политика в России
«Озверели»: Захарова не сдержалась после слов об убийстве солдат России
В Норвегии подсчитали, сколько времени нужно Путину для победы над Киевом
Юрист напомнила, в какое время можно отпускать детей одних на улицу
Секс-рабство для белых девочек: полиция Британии боится мигрантов-педофилов
На Западе заявили о победе России над инфляцией
На Украине узнали о втором гражданстве экс-министра обороны
Дальше
Самое популярное
Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
История

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?
Общество

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?

Цветет с июля по сентябрь и неприхотлив! Мохнатый многолетник красив годами
Общество

Цветет с июля по сентябрь и неприхотлив! Мохнатый многолетник красив годами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.