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15 июля 2025 в 11:03

Белая книга обороны Японии смягчила риторику в отношении России

Из ежегодного доклада Минобороны Японии удалили фразу о расплате России

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Из Белой книги — ежегодного доклада Минобороны Японии за 2025 год — удалили фразу о том, что продолжение помощи Украине со стороны мирового сообщества «заставит Россию заплатить высокую цену», передает РИА Новости. Отмечается, что тональность 550-страничного отчета изменилась.

В дополнение к сильному сопротивлению самой Украины мировое сообщество сплотилось и ввело сильные меры. Ситуация такова, что продолжение помощи Украине заставит Россию заплатить высокую цену, — говорилось в прошлогоднем отчете.

Также в Белой книге обороны, переданной японскому кабинету министров для рассмотрения, сообщалось, что Россия активно занимается разработкой и оснащением новыми видами вооружений. В документе отмечается, что Россия, провозглашающая курс на создание «сильного государства», ранее делала упор на развитие современных видов оружия, но после начала специальной военной операции сместила акцент на увеличение численности армии, а также на реорганизацию и расширение воинских подразделений.

До этого премьер-министр Японии Сигэру Исиба отменил поездку в Нидерланды на саммит НАТО. Решение связано с обострением обстановки на Ближнем Востоке, в том числе атакой США на ядерные объекты Ирана.

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