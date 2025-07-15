Белая книга обороны Японии в 2025 году пополнилась данными о России

Белая книга обороны Японии в 2025 году пополнилась данными о России МО Японии указало на оснащение ВС России новыми вооружениями и увеличение армии

Минобороны Японии в ежегодном военном докладе — речь идет о Белой книге обороны — указало на разработку в РФ всех видов нового оружия и увеличение российской армии, передает РИА Новости. Данные были представлены японскому кабмину для изучения.

Россия, провозглашающая «сильное государство», продвигала разработку и оснащение новых вооружений всех видов, но после начала спецоперации произошла ориентация на численное увеличение личного состава и реорганизацию и укрупнение войск, — отмечено в докладе.

До этого в Сети появилась информация, что союзническим отношениям США и Японии грозит крупнейший за последние 25 лет кризис из-за торговой политики главы Белого дома Дональда Трампа. По словам инсайдеров, между Вашингтоном и Токио растет необычайно серьезное недопонимание и недоверие.

Ранее представитель Министерства обороны КНР Цзян Бинь заявил, что японские военные, осуществляющие разведывательную деятельность на море и в небе вблизи китайских границ, создают определенные риски. По его словам, действия Токио являются угрозой для безопасности обеих стран, ввиду чего ответные меры ВВС Китая будут обоснованными и законными.