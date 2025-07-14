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14 июля 2025 в 10:15

Отношениям США с важным союзником грозит крупнейший кризис

FT: отношениям США и Японии грозит крупнейший за 25 лет кризис из-за Трампа

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Союзническим отношениям США и Японии грозит крупнейший за последние 25 лет кризис из-за торговой политики главы Белого дома Дональда Трампа, сообщает The Financial Times со ссылкой на источники. По их словам, между Вашингтоном и Токио растет необычайно серьезное недопонимание и недоверие.

В Японии бытует мнение, что для команды Трампа нет ничего святого, все — дело случая. Я никогда раньше не слышал, чтобы высокопоставленные японские чиновники были настолько взволнованы по поводу этих отношений, — отметил источник.

Журналисты отмечают, что надвигающийся кризис может стать самым крупным в отношениях государств с конца 1990-х годов, когда окончание холодной войны привело к многим противоречиям. Сейчас обе стороны ожидают дестабилизации и смешения проблем безопасности и торговли. Главными причинами называют жесткий подход Трампа и неспособность японских властей адаптироваться к новым условиям, так как они ждали, что Вашингтон сделает исключение для Токио в вопросе пошлин.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявляла, что странам Запада грозит торговая война из-за взаимного введения тарифов. Она подчеркнула, что такой конфликт ослабит всех перед глобальными вызовами. По ее словам, власти страны делают все возможное, чтобы избежать негативного сценария.

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