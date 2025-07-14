Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 июля 2025 в 08:24

Мелони забила тревогу из-за угрозы торговой войны на Западе

Мелони: взаимное введение тарифов может привести к торговой войне на Западе

Джорджа Мелони Джорджа Мелони Фото: Domenico Cippitelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

Странам Запада грозит торговая война из-за взаимного введения тарифов, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Она подчеркнула, что такой конфликт ослабит всех перед глобальными вызовами. Ее слова приводит пресс-служба правительства республики.

Торговая война на Западе ослабит нас всех перед лицом глобальных вызовов, с которыми мы все вместе сталкиваемся. У Европы есть экономическая и финансовая мощь, чтобы отстоять свои аргументы и добиться справедливого и разумного соглашения, — сказала она.

Мелони отметила, что Италия находится в тесном контакте с Еврокомиссией и другими участниками переговоров. По ее словам, власти страны делают все возможное, чтобы избежать негативного сценария.

Ранее американский лидер Дональд Трамп в социальной сети заявил о введении США торговых пошлин в размере 30% на европейские товары с 1 августа нынешнего года. По его словам, эти тарифы идут отдельно от секторальных.

В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила, что страны Евросоюза предпримут ответные меры, если переговоры с США по торговым отношениям будут провалены. По ее словам, пошлины на европейский экспорт в размере 30% грозят серьезным ущербом всем по обе стороны Атлантики.

Европа
Евросоюз
Еврокомиссия
Италия
Джорджа Мелони
тарифы
пошлины
США
Запад
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам объяснили, какие банковские карты лучше перевыпустить
Украинцам начали запрещать въезд в Россию на срок до 50 лет
Крутим рулеты из кабачка с хитрой начинкой — безумно вкусно, безумно просто
В Крыму задержана агент СБУ, готовившая теракт против российского военного
Луис Энрике отметил рукоприкладством проигрыш ПСЖ в клубном чемпионате
Мелони забила тревогу из-за угрозы торговой войны на Западе
Участник СВО получил гитару с напутствием Путина
ВСУ применяют списанные британские корабельные мишени для ударов по России
Названы овощи, которые резко подешевеют в августе
Вкуснятина из простых продуктов: нежнейшие творожные коржики
Танковый «голод» ВСУ, масштабная атака в ДНР: новости СВО на утро 14 июля
Составлен список товаров, которые подорожают и подешевеют в августе 2025-го
В США узнали о новых планах Трампа по вооружению Украины
Названа опасность для России со стороны оборонного союза США и Дании
В Минобороны раскрыли число сбитых за ночь дронов ВСУ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 14 июля: инфографика
Байден сделал одно важное признание о своем президентстве
Южнокорейским рыбакам пришлось утопить целое состояние
Российский боец рассказал о зверском приказе бойцам ВСУ в ДНР
Провальное отступление в ДНР, танки громят ВСУ: успехи ВС РФ к утру 14 июля
Дальше
Самое популярное
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 июля: где в России сбои
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 июля: где в России сбои

В Польше возмущены из-за гигантских выплат Москве, превысивших помощь Киеву
Европа

В Польше возмущены из-за гигантских выплат Москве, превысивших помощь Киеву

В ВС России раскрыли хитрую схему отступления ВСУ в Сумской области
Европа

В ВС России раскрыли хитрую схему отступления ВСУ в Сумской области

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.