Мелони забила тревогу из-за угрозы торговой войны на Западе Мелони: взаимное введение тарифов может привести к торговой войне на Западе

Странам Запада грозит торговая война из-за взаимного введения тарифов, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Она подчеркнула, что такой конфликт ослабит всех перед глобальными вызовами. Ее слова приводит пресс-служба правительства республики.

Торговая война на Западе ослабит нас всех перед лицом глобальных вызовов, с которыми мы все вместе сталкиваемся. У Европы есть экономическая и финансовая мощь, чтобы отстоять свои аргументы и добиться справедливого и разумного соглашения, — сказала она.

Мелони отметила, что Италия находится в тесном контакте с Еврокомиссией и другими участниками переговоров. По ее словам, власти страны делают все возможное, чтобы избежать негативного сценария.

Ранее американский лидер Дональд Трамп в социальной сети заявил о введении США торговых пошлин в размере 30% на европейские товары с 1 августа нынешнего года. По его словам, эти тарифы идут отдельно от секторальных.

В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила, что страны Евросоюза предпримут ответные меры, если переговоры с США по торговым отношениям будут провалены. По ее словам, пошлины на европейский экспорт в размере 30% грозят серьезным ущербом всем по обе стороны Атлантики.