Глава ЕК выступила с грозным предупреждением для США из-за пошлин Урсула фон дер Ляйен предупредила об ответных мерах ЕС на пошлины США

Страны Евросоюза предпримут ответные меры, если переговоры с США по торговым отношениям будут провалены, передает заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен пресс-служба ЕК. По ее словам, пошлины на европейский экспорт в размере 30% грозят серьезным ущербом всем по обе стороны Атлантики.

Введение 30-процентных пошлин на экспорт ЕС нарушит важнейшие трансатлантические цепочки поставок, что нанесет ущерб предприятиям, потребителям и пациентам по обе стороны Атлантики, — сказала председатель ЕК.

Ранее американский лидер Дональд Трамп в социальной сети заявил о введении США торговых пошлин в размере 30% на европейские товары с 1 августа нынешнего года. По его словам, эти тарифы идут отдельно от секторальных.

Также в Белом доме сообщили о рассылке уведомлений 14 странам, в числе которых Япония и Южная Корея, о введении с 1 августа единых ввозных пошлин в размере 25%. Аналогичные тарифы затронут продукцию из Казахстана, Туниса и Малайзии. Самые же высокие пошлины были установлены для Лаоса и Мьянмы — 40%.