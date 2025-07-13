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13 июля 2025 в 09:17

Китайские военные заявили о японской угрозе у границ страны

МО Китая: разведывательные действия Японии создают угрозу для КНР

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Японские военные, осуществляющие разведывательную деятельность на море и в небе вблизи китайских границ, создают определенные риски, заявил представитель Министерства обороны КНР Цзян Бинь в социальной сети WeChat. По его словам, действия Токио являются угрозой для безопасности обеих стран, ввиду чего ответные меры ВВС Китая будут обоснованными и законными.

В последнее время разведывательные самолеты Воздушных сил самообороны Японии неоднократно входили в опознавательную зону ПВО Китая в Восточно-Китайском море для проведения ближней разведки, — говорится в сообщении.

Ранее военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что китайская армия могла бы применить против США новейшее оружие, предназначенное для поражения электросетей. Он напомнил, что между КНР и западными государствами все еще присутствует напряженность. Соединенные Штаты, Евросоюз и страны НАТО напрямую говорят о своих планах на Тихоокеанский регион, подчеркнул эксперт. Пекину же надо каким-то образом защищаться от этих угроз, добавил историк.

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