В Японии заявили о необходимости выйти из G7 и помириться с Россией

В Японии заявили о необходимости выйти из G7 и помириться с Россией Daily Shincho: Япония должна выйти из G7 для восстановления отношений с Россией

Японии следует срочно помириться с Россией и выйти из G7 на фоне атак США на Иран, непрекращающегося украинского конфликта и агрессивной политики Израиля, заявил аналитик Дзюнъитиро Накагава для Daily Shincho. Он подчеркнул, что Токио занимает в «Большой семерке» место «дойной коровы», страну втягивают в проблемы, которые ее совсем не касаются.

Так не пора ли и нам свалить? Может, надо сказать: «Мы — бедная страна. Мы недостойны членства в такой серьезной организации». В 2023 году номинальный ВВП Японии на душу населения был заметно ниже, чем у остальных стран «Большой семерки». <…> Чем не убедительный аргумент для выхода из G7? — написал Накагава.

Он отметил, что другие члены G7 «подлизываются» к островной стране, поскольку рассчитывают, что она станет буфером против Китая, России и Северной Кореи. Вместо этого Токио стоит дать понять Москве и ближневосточным странам, что он будет опираться на них и самостоятельно принимать политические решения, считает аналитик.

Ранее сообщалось, что из «Белой книги» — ежегодного доклада Минобороны Японии — за 2025 год удалили фразу о том, что продолжение помощи Украине со стороны мирового сообщества «заставит Россию заплатить высокую цену». Отмечалось, что тональность 550-страничного отчета изменилась.

Также в «Белой книге» Минобороны, переданной японскому кабинету министров для рассмотрения, сообщалось, что Россия активно занимается разработкой и оснащением новыми видами вооружений. В документе отмечалось, что РФ, провозглашающая курс на создание «сильного государства», ранее делала упор на развитие современных видов оружия, но с началом СВО сместила акцент на увеличение численности армии.