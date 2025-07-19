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19 июля 2025 в 11:17

«Статус великой державы»: в Японии сделали громкое заявление о России

Журналист Отори: Россия не позволит ЕС и США лишить себя статуса великой державы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Россия категорически не приемлет стороннее вмешательство в свои внутренние дела и попытки лишить себя статуса великой державы, выразил мнение в журнале Rekishijin японский журналист Юхэй Отори. По его словам, Москва не позволит ни Евросоюзу, ни США разрушить российские традиции и культуру.

Важно понимать одно: Москва считает неприемлемым стороннее вмешательство в свои внутренние дела и попытки лишить ее статуса великой державы, разрушить ее традиции и культуру. И не позволит это сделать ни Евросоюзу, ни Соединенным Штатам, — подчеркнул обозреватель.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна усилит давление на Россию. Он подтвердил состоявшийся телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, а также признался, что Париж продолжит поддерживать Киев и украинскую армию.

До этого преподаватель Католического института высших исследований во Франции Дэвид Тертри назвал малоэффективным очередной пакет санкций со стороны Евросоюза против России. Он считает, что 18-й пакет ограничений вряд ли окажет существенное влияние на Москву, поскольку у Европы практически не осталось реальных рычагов давления.

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