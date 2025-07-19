Макрон выступил с дерзким заявлением о России после разговора с Зеленским

Макрон выступил с дерзким заявлением о России после разговора с Зеленским Макрон заявил, что страны Европы усилят давление на Россию

Президент Франции Эммануэль Макрон в социальной сети X заявил об усилении давления на Москву. Он подтвердил состоявшийся телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, а также признался, что Париж продолжит поддерживать украинскую сторону.

Вместе [с другими западными лидерами] мы усиливаем давление на Россию, чтобы добиться безоговорочного прекращения огня, — подчеркнул политик.

Ранее Зеленский сообщил, что провел часовой разговор с французским коллегой. По его словам, они обсудили, в частности, вопросы поставок вооружений и обучения украинских пилотов. Кроме того, лидеры затронули тему работы в формате так называемой «коалиции желающих». Помимо всего прочего, Зеленский поблагодарил Францию за «ощутимый вклад в наполнение и продвижение 18-го пакета санкций Евросоюза».

До этого стало известно, что Франция отказалась от участия в инициативе американского лидера Дональда Трампа по военным поставкам Украине за счет ЕС. По мнению военэкспертов, Макрон поддерживает развитие европейского оборонного сектора, а не финансирование американских вооружений для Киева.