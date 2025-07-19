Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 июля 2025 в 10:25

Макрон выступил с дерзким заявлением о России после разговора с Зеленским

Макрон заявил, что страны Европы усилят давление на Россию

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: PsnewZ/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон в социальной сети X заявил об усилении давления на Москву. Он подтвердил состоявшийся телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, а также признался, что Париж продолжит поддерживать украинскую сторону.

Вместе [с другими западными лидерами] мы усиливаем давление на Россию, чтобы добиться безоговорочного прекращения огня, — подчеркнул политик.

Ранее Зеленский сообщил, что провел часовой разговор с французским коллегой. По его словам, они обсудили, в частности, вопросы поставок вооружений и обучения украинских пилотов. Кроме того, лидеры затронули тему работы в формате так называемой «коалиции желающих». Помимо всего прочего, Зеленский поблагодарил Францию за «ощутимый вклад в наполнение и продвижение 18-го пакета санкций Евросоюза».

До этого стало известно, что Франция отказалась от участия в инициативе американского лидера Дональда Трампа по военным поставкам Украине за счет ЕС. По мнению военэкспертов, Макрон поддерживает развитие европейского оборонного сектора, а не финансирование американских вооружений для Киева.

Владимир Зеленский
Эммануэль Макрон
Россия
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москвичка получила удар с ноги за отказ в знакомстве
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 июля: где сбои в России
На юге России ожило железнодорожное движение
Раскрыто реальное отношение Трампа к идее сменить Зеленского на Залужного
Пожарные спасли из огня 90-летнюю бабушку
ВВС Польши подняли в небо истребители из-за якобы активности авиации России
Макрон выступил с дерзким заявлением о России после разговора с Зеленским
В Харьковской области ликвидирован 21-летний наемник из Венгрии
Мощные ночные удары по украинским объектам засняли на видео
Российский синхронист добился триумфа на чемпионате мира
Зеленский признал повреждение критических объектов в Сумах
Евросоюз ввел новые санкции против Белоруссии
Госдума может ужесточить наказание за навязывание услуг
Сразу несколько предприятий пострадали при атаке на Павлоград
Поезда в Крым массово задерживаются из-за ЧП в Ростовской области
С российским хоккеистом разорвут контракт из-за зарплаты
Грузовик выехал на встречку и снес легковушку с 19-летним водителем
«Работали над отношениями»: Анкудинова о приемной матери
«Решил выиграть»: на Западе раскрыли истинный смысл ультиматума Трампа
Россиян предупредили о новой схеме обмана со сменой кода домофона
Дальше
Самое популярное
Наступление ВС РФ на Харьков 17 июля: ликвидация Сырского, бои у Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 17 июля: ликвидация Сырского, бои у Купянска

Песков поставил точку в вопросе об уходе WhatsApp из России
Власть

Песков поставил точку в вопросе об уходе WhatsApp из России

Чем меньше ухода, тем пышнее цветет! Многолетник-находка для красивого сада
Общество

Чем меньше ухода, тем пышнее цветет! Многолетник-находка для красивого сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.