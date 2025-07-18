Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 июля 2025 в 13:25

Зеленский провел часовой разговор с одним европейским лидером

Зеленский сообщил о часовом разговоре с Макроном

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что провел часовой разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. По его словам, они обсудили, в частности, вопросы поставок вооружений и обучения украинских пилотов.

Очень содержательный часовой разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Обсудили ситуацию на передовой и первоочередные оборонные нужды Украины <…>. Также подробно говорили об укреплении украинской ПВО, в частности о поставках ракет для систем SAMP/T и финансировании дронов-перехватчиков <…>. Хочу отдельно отметить нашу договоренность о подготовке пилотов для [истребителей] Mirage: Франция готова принимать на обучение дополнительных пилотов на дополнительных самолетах, — написал Зеленский.

Также лидеры затронули вопросы работы в формате так называемой «коалиции желающих» и реализации договоренностей недавней встречи. Зеленский поблагодарил Францию за «ощутимый вклад в наполнение и продвижение 18-го пакета санкций Евросоюза».

Ранее газета Politico сообщала, что Франция отказалась от участия в инициативе американского лидера Дональда Трампа по военным поставкам Украине за счет ЕС. По данным издания, Эммануэль Макрон поддерживает развитие европейского оборонного сектора, а не финансирование американских вооружений для Киева.

Украина
Франция
Владимир Зеленский
Эммануэль Макрон
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сотрудники ДПС в Крыму ловили водителей на «пьянку» и брали взятки
«На ее красивейшую фигуру оглядывались»: Новикова о Степаненко до Петросяна
Генерал объяснил намерения ВСУ повторить прорыв курской границы
Найдена женщина, скрывавшаяся 16 лет после расправы над тетей
Раскрыта новая тактика применения российских «Солнцепеков»
Названа неожиданная сумма, которую правительство Германии тратило на макияж
WhatsApp и Telegram заблокируют в РФ? Что известно, причины, какие аналоги
«На стену голыми руками»: раскрыто, почему ВСУ не прорвут курскую границу
Пенсионер чудом выжил после наезда поезда под Новосибирском
Аналитики сообщили о заметном спаде потребления одного популярного продукта
В МИД поделились сенсационным прогнозом на товарооборот с Евросоюзом
Река Пьяна стала последним пристанищем для двоих прокуроров и их коллег
Раскрыто, что грозит волгоградке за оскорбление ребенка с аутизмом
Степашин ответил на инициативу разрешить вступление в брак с 16 лет
«До последнего украинца»: в Госдуме раскрыли приказ экс-премьера Джонсона
Стало известно, кому арестованный IT-миллиардер давал взятки
Лебедев назвал временным эпизодом отсутствие Баку на Экономсовете СНГ
В Крыму начали проверку после аварийной остановки аттракциона
Помочившийся на улице 90-летний дед стал фигурантом дела о педофилии
Школьный завхоз пошел против правил и выиграл в лотерею 307 млн рублей
Дальше
Самое популярное
Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?
Общество

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Культура

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Как оформить авто, если его хозяин умер
Общество

Как оформить авто, если его хозяин умер

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.