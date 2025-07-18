Зеленский провел часовой разговор с одним европейским лидером Зеленский сообщил о часовом разговоре с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что провел часовой разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. По его словам, они обсудили, в частности, вопросы поставок вооружений и обучения украинских пилотов.

Очень содержательный часовой разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Обсудили ситуацию на передовой и первоочередные оборонные нужды Украины <…>. Также подробно говорили об укреплении украинской ПВО, в частности о поставках ракет для систем SAMP/T и финансировании дронов-перехватчиков <…>. Хочу отдельно отметить нашу договоренность о подготовке пилотов для [истребителей] Mirage: Франция готова принимать на обучение дополнительных пилотов на дополнительных самолетах, — написал Зеленский.

Также лидеры затронули вопросы работы в формате так называемой «коалиции желающих» и реализации договоренностей недавней встречи. Зеленский поблагодарил Францию за «ощутимый вклад в наполнение и продвижение 18-го пакета санкций Евросоюза».

Ранее газета Politico сообщала, что Франция отказалась от участия в инициативе американского лидера Дональда Трампа по военным поставкам Украине за счет ЕС. По данным издания, Эммануэль Макрон поддерживает развитие европейского оборонного сектора, а не финансирование американских вооружений для Киева.