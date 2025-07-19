Во Франции признали бессилие Европы против России Le Parisien: ЕС не может давить на Россию даже с новыми санкциями

Очередной пакет санкционных мер со стороны Евросоюза против России является малоэффективным, пишет издание Le Parisien со ссылкой на преподавателя Католического института высших исследований Дэвида Тертри. Он сказал, что 18-й пакет ограничений вряд ли окажет существенное влияние на РФ, поскольку у Европы практически не осталось реальных рычагов давления.

Страна (Россия. — NEWS.ru) реорганизовалась, ведя торговлю и обмен с крупными развивающимися странами, которые по разным причинам не желают применять западные санкции, — сказал Тертри.

В свою очередь политический эксперт Ульрих Бунат высказал предположение, что США, вероятно, не станут реализовывать угрозы Дональда Трампа о введении вторичных санкций против стран, поддерживающих торговые отношения с Россией. По его оценке, подобные меры маловероятны в текущей международной обстановке.

Ранее Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий подверг критике новый пакет антироссийских санкций ЕС. По его мнению, ограничительные меры наносят существенный вред самим европейским государствам, создавая для них серьезные энергетические проблемы.