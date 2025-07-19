Слуцкий объяснил, чем для Европы обернулись антироссийские санкции Слуцкий: санкции против России бьют по энергетике Евросоюза

Санкционные пакеты Евросоюза наносят урон самим европейским странам, загоняя их в энергетический тупик, заявил в своем Telegram-канале лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Такую оценку он дал, комментируя утверждение ЕС 18-го пакета санкций.

Евросоюз утвердил 18-й пакет антироссийских санкций, количество которых приближается к 30 тысячам. Абсолютно бесполезных. Введение новых санкций — дорога в никуда. Все они бумерангом бьют по Европе, загоняя страны континента в энерготупик, — написал политик.

По словам Слуцкого, новые санкции не заставят Россию отказаться от национальных интересов или целей спецоперации по защите границ. Слуцкий привел данные: в прошлом году ВВП России вырос на 4,3%, тогда как в Еврозоне — всего на 0,7%.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа предупредил о возможных жестких ответных мерах России на 18-й пакет санкций ЕС. По его словам, Москва может нанести более мощные удары по украинским военным объектам, что ухудшит положение ВСУ и усилит военное преимущество России. Парламентарий также не исключил болезненных для экономики Евросоюза действий.