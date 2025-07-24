Япония использует «российский фактор» как повод для оправдания внутриполитических неудач, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, Токио следует худшим американским практикам, выдвигая голословные обвинения во вмешательстве Москвы в прошедшие выборы.

Когда, видимо, рейтинги падают уже до нуля и другого средства их поднять нет, они переходят к так называемому российскому фактору. Они начинают рассказывать о некоем русском вмешательстве в выборы, — заключила Захарова.

Она осудила попытки японских властей связать результаты выборов с действиями России: интервью оппозиционного кандидата российским СМИ вряд ли могло повлиять на исход голосования. Захарова считает, что такие методы показывают неспособность Токио эффективно справляться с внутренними проблемами. Она призвала правящую коалицию задуматься о том, насколько ее политика соответствует ожиданиям японских граждан.

Ранее японский политик Мунэо Судзуки, известный своей пророссийской позицией, одержал победу на выборах в верхнюю палату парламента. Кандидат от правящей ЛДП ранее уже был членом палаты советников, но покинул Партию обновления Японии после критики за визит в Москву. На этих выборах ЛДП сделала ставку на Судзуки для укрепления своих позиций на Хоккайдо.