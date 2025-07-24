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24 июля 2025 в 17:19

Захарова высмеяла Японию за обвинения России во вмешательстве

Захарова: Япония использует тему России для оправдания ошибок

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Япония использует «российский фактор» как повод для оправдания внутриполитических неудач, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, Токио следует худшим американским практикам, выдвигая голословные обвинения во вмешательстве Москвы в прошедшие выборы.

Когда, видимо, рейтинги падают уже до нуля и другого средства их поднять нет, они переходят к так называемому российскому фактору. Они начинают рассказывать о некоем русском вмешательстве в выборы, — заключила Захарова.

Она осудила попытки японских властей связать результаты выборов с действиями России: интервью оппозиционного кандидата российским СМИ вряд ли могло повлиять на исход голосования. Захарова считает, что такие методы показывают неспособность Токио эффективно справляться с внутренними проблемами. Она призвала правящую коалицию задуматься о том, насколько ее политика соответствует ожиданиям японских граждан.

Ранее японский политик Мунэо Судзуки, известный своей пророссийской позицией, одержал победу на выборах в верхнюю палату парламента. Кандидат от правящей ЛДП ранее уже был членом палаты советников, но покинул Партию обновления Японии после критики за визит в Москву. На этих выборах ЛДП сделала ставку на Судзуки для укрепления своих позиций на Хоккайдо.

Мария Захарова
Япония
МИД РФ
выборы
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