21 августа 2025 в 15:07

Военный обозреватель озвучил основные преимущества ракеты «Кинжал»

Полковник Ходаренок заявил, что «Кинжалы» сложно обнаружить и поразить ЗРК

Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом «Кинжал» Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом «Кинжал» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аэробаллистические ракеты «Кинжал» с гиперзвуковой скоростью полета крайне сложно обнаружить, сопровождать и поражать зенитно-ракетными комплексами, объяснил NEWS.ru российский журналист, военный обозреватель, полковник запаса Михаил Ходаренок. По его словам, командование учитывает эти обстоятельства при принятии решения о применении комплекса и выбора целей.

Аэробаллистические ракеты «Кинжал» с гиперзвуковой скоростью полета крайне сложно обнаружить, сопровождать и поразить зенитно-ракетными комплексами. <...> Выбор целей для применения ракет «Кинжалов» осуществляется исходя из их целесообразности. Никто не знает точное количество ракет «Кинжал», — рассказал собеседник.

Что касается «Орешника», добавил Ходаренок, то он представляет собой планирующие боевые блоки с гиперзвуковой скоростью, запускаемые ракетами средней дальности. Это совершенно другой класс оружия, подытожил эксперт.

Ранее Вооруженные силы России нанесли удар по авиабазе Дубно в Ровненской области. Впервые за долгое время были применены аэробаллистические ракеты «Кинжал». Кроме того, атака была совершена с применением крылатых ракет воздушного и морского базирования. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

