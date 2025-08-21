Российские войска обрушили «Кинжалы» на украинскую авиабазу ВС РФ использовали ракеты «Кинжал» для атаки на авиабазу в Ровненской области

Вооруженные силы России нанесли удар по авиабазе Дубно в Ровненской области, сообщил Telegram-канал «Осведомитель». По данным источника, российские военные атаковали цель, впервые за долгое время использовав аэробаллистические ракеты «Кинжал». В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Целью атаки высокоточным оружием стала ключевая украинская военная инфраструктура. Удар был комбинированным: атака была совершена с применением крылатых ракет воздушного и морского базирования.

Ранее в столице Украины в условиях действия режима воздушной тревоги были зафиксированы мощные взрывы. Мэр города Виталий Кличко проинформировал граждан об активизации систем противовоздушной обороны.

До этого сообщалось, что ВС РФ ударили БПЛА «Герань-2» по крупнейшей нефтебазе «Тритон» в городе Измаиле Одесской области. В результате были уничтожены резервуары с дизельным топливом, которым снабжали бронетанковые подразделения ВСУ, и поврежден нефтехимический танкер Excellion. В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали.