20 августа 2025 в 09:43

Крупнейшая нефтебаза Украины полыхает после роя «Гераней»

SHOT: ВС России ударили дронами по крупнейшей нефтебазе в Одесской области

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

ВС РФ ударили БПЛА «Герань-2» по крупнейшей нефтебазе «Тритон» в городе Измаиле Одесской области, сообщает Telegram-канал SHOT. В результате были уничтожены резервуары с дизельным топливом, которым снабжали бронетанковые подразделения ВСУ, и поврежден нефтехимический танкер Excellion. В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали.

Источник утверждает, что всего прогремело 30 взрывов, после которых начался масштабный пожар. Полностью, как пишет SHOT, уничтожены два резервуара с дизелем объемом 5000 кубометров, разрушена насосная станция. Основные поставки топлива с объекта шли в Запорожскую, Днепропетровскую и Николаевскую области.

Ранее о взрыве в Одессе сообщил мэр города Геннадий Труханов. Перед этим на территории региона объявили воздушную тревогу.

До этого вертолет Ми-28НМ поразил живую силу ВСУ в лесистой местности в зоне ответственности группировки «Север». В Минобороны РФ уточнили, что удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника. Затем экипаж выполнил противоракетный маневр, после чего были выпущены тепловые ловушки.

ВСУ
ВС РФ
Одесская область
БПЛА
