19 августа 2025 в 23:12

В городе на юге Украины прогремел взрыв

В Одессе раздался взрыв

Фото: Shutterstock|FOTODOM

Взрыв произошел в Одессе на юге Украины, сообщил мэр города Геннадий Труханов в Telegram-канале. Подробностей он не уточнил.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, перед этим в Одесской области объявили воздушную тревогу.

Ранее в воскресенье, 17 августа, в Харькове прогремели взрывы. Глава областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что на территории всего региона, а также в Сумской области действует воздушная тревога. Также рано утром 17 августа взрывы произошли в Черниговской области, на севере Украины.

Кроме того, воздушная тревога была объявлена в ряде областей Украины. По данным официального ресурса оповещения, сирены звучали в Днепропетровской, Харьковской и Черниговской областях, жителей предупредили о необходимости немедленно следовать в укрытия.

До этого в городе Сумы на северо-востоке Украины произошла серия взрывов. Одновременно в Сумской и Черниговской областях была объявлена воздушная тревога. Местных жителей предупредили о возможной угрозе, органы безопасности работали на месте происшествия. Подробности и причины взрывов не приводились. В Минобороны России не комментировали данную информацию.

