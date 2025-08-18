Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 06:15

Взрывы прогремели в Сумах

В городе Сумы на северо-востоке Украины произошла серия взрывов, сообщило украинское издание «Общественное». Одновременно в Сумской и Черниговской областях объявлена воздушная тревога.

Местные жители предупреждены о возможной угрозе, органы безопасности работают на месте происшествия. Подробности и причины взрывов пока уточняются.

Ранее в воскресенье, 17 августа, в Харькове прогремели взрывы. Глава областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что на территории всего региона, а также в Сумской области действует воздушная тревога. Также рано утром 17 августа взрывы произошли в Черниговской области, на севере Украины.

Кроме того, воздушная тревога была объявлена в ряде областей Украины. По данным официального ресурса оповещения, сирены звучали в Днепропетровской, Харьковской и Черниговской областях, жителей предупредили о необходимости немедленно следовать в укрытия.

До этого, российские войска нанесли массированный удар по украинскому ВПК с помощью высокоточного оружия различного типа. Были поражены производящие компоненты для ракет и беспилотников предприятия, а также авиаремонтный завод и центр комплектования ВСУ.

