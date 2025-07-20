В трех областях Украины объявлена воздушная тревога Воздушная тревога звучит в Днепропетровской, Харьковской и Черниговской областях

Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины. По данным официального ресурса оповещения, сирены звучат в Днепропетровской, Харьковской и Черниговской областях.

Тревога раздается на территории указанных регионов, предупреждая жителей о необходимости немедленно следовать в укрытия. Помимо этих трех областей, воздушная опасность, согласно актуальной информации, объявлена в Сумской области.

Ранее сообщалось, что в подконтрольном украинским властям городе Запорожье произошел мощный взрыв. Сразу после инцидента в городе была объявлена воздушная тревога. Согласно обнародованным данным, взрыв произошел в центральной части города.

До этого стало известно, что в районе въезда в Энергодар начался лесной пожар после обстрела украинской армии. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов указал, что возгорание было зафиксировано недалеко от Запорожской атомной электростанции.

Кроме того, российские войска нанесли массированный удар по украинскому ВПК с помощью высокоточного оружия различного типа. Были поражены производящие компоненты для ракет и беспилотников предприятия, а также авиаремонтный завод и центр комплектования ВСУ.