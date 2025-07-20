Мощный взрыв прогремел на украинской территории Взрыв прогремел в Запорожье на фоне объявленной воздушной тревоги

В подконтрольном украинским властям городе Запорожье произошел мощный взрыв, сообщает издание «Страна.ua». Сразу после инцидента в городе была объявлена воздушная тревога, обратили внимание источники СМИ.

По предварительным данным, взрыв произошел в центральной части города. Местные жители сообщают о сильной детонации, которая была слышна в разных районах населенного пункта. Точное место происшествия и возможные последствия пока не уточняются.

Власти на данный момент не комментируют природу взрыва и возможные причины произошедшего. На месте работают сотрудники экстренных служб. Ситуация остается напряженной, так как воздушная тревога продолжает действовать не только в Запорожье, но и в соседних регионах. Они также звучат в Сумской области на северо-востоке страны.

Ранее сообщалось, что в районе въезда в Энергодар начался лесной пожар после обстрела украинской армии. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов указал, что возгорание было зафиксировано недалеко от Запорожской атомной электростанции.