В Черниговской области на севере Украины прогремели взрывы

Взрывы произошли в Черниговской области на севере Украины, сообщило украинское издание «Общественное». При этом в настоящий момент тревога в Черниговской области отменена, уточняется в материале.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, сирены звучат в Днепропетровской и Харьковской областях. Других подробностей не приводится.

Ранее воздушная тревога была объявлена в ряде областей Украины. По данным официального ресурса оповещения, сирены звучали в Днепропетровской, Харьковской и Черниговской областях, жителей предупредили о необходимости немедленно следовать в укрытия.

До этого стало известно, что в районе въезда в Энергодар начался лесной пожар после обстрела украинской армии. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов указал, что возгорание было зафиксировано недалеко от Запорожской атомной электростанции.

Кроме того, российские войска нанесли массированный удар по украинскому ВПК с помощью высокоточного оружия различного типа. Были поражены производящие компоненты для ракет и беспилотников предприятия, а также авиаремонтный завод и центр комплектования ВСУ.