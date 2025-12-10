ТИЭФ'25
10 декабря 2025 в 03:35

В Одессе прогремел мощный взрыв

В Одессе прогремел взрыв, в регионе объявили воздушную тревогу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
На территории Одессы прогремел взрыв, передает издание «Страна.ua». Конкретные причины инцидента не уточняются.

Отмечается, что в настоящее время в Одесской области действует режим воздушной тревоги. Информации о пострадавших или разрушениях нет.

Ранее российские средства ПВО уничтожили над регионами РФ и акваторией Черного моря 17 украинских БПЛА за пять часов. Пресс-служба Минобороны России уточнила, что семь из них рухнули на территории Ростовской области, по четыре — над территориями Белгородской и Воронежской областей, по одному БПЛА — над территорией Брянской области и над акваторией Черного моря.

До этого глава Чувашской Республики Олег Николаев сообщил, что Чебоксары подверглись удару украинских беспилотников. В результате инцидента, по его словам, как минимум два человека получили травмы, а два жилых дома были повреждены.

Кроме того, в Волгограде обломки БПЛА рухнули на дома. Местные власти организовали пункт временного размещения для жителей двух домов, поврежденных при падении обломков сбитых беспилотников. ПВР появился в школе № 3. Жильцам предоставлялись спальные места и горячее питание.

Одесса
Одесская область
взрывы
сирены
