В украинском городе прогремел мощный взрыв

В воскресенье, 17 августа, в Харькове прогремели взрывы, написал в Telegram-канале глава областной военной администрации Олег Синегубов. Кроме того, на территории всего региона, а также в Сумской области действует воздушная тревога.

В Харькове прогремел взрыв, — написал Синегубов.

Рано утром 17 августа взрывы произошли в Черниговской области, на севере Украины. Кроме того, в тот момент сирены работали в Харьковской и Днепропетровской областях.

До этого стало известно, что в районе въезда в Энергодар начался лесной пожар после обстрела украинской армии. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов уточнил, что возгорание было зафиксировано недалеко от Запорожской атомной электростанции.

Кроме того, координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что российские военные нанесли удар по скоплению военной техники и артиллерийских систем ВСУ в Донецкой Народной Республике. По его словам, удары также пришлись на город Доброполье.

В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.